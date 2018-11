Omar Montes es un foco de noticias y no siempre buenas. El ex novio de Isa Pantoja está constantemente en los focos de los periodistas y es que, sus idas y venidas e infidelidades a la hija de la cantante, como la que le ha costado la última ruptura, han dado muchas horas de programa a Telecinco, sin embargo, en esta ocasión la noticia ha saltado sin que la joven esté por medio. Y es que, ¡ha sido víctima de un robo en su casa! Y lo que es peor: aunque no estaba dentro, su abuela ha intentado correr tras el culpable aunque por suerte no ha ocurrido nada más allá del robo de varios objetos valiosos económica y emocionalmente para el cantante.

A través de sus redes sociales, Omar Montes ha alertado de que ha sido víctima de un robo en su casa, la misma que abría para Mtmad, y lo hacía de una manera curiosa. El cantante preguntaba a sus seguidores por alguna pista, por mínima que fuera, que le pudiera llevar hacia el culpable del robo. “Si alguien sabe algo que me escriba, yo nunca diré nada, sabéis como soy”, aseguraba en la publicación en la que añadía “yo no voy a meter preso a nadie, solo quiero saber quién es y arreglar las cosas a mi forma”.

El mensaje ha sido leído en directo en el programa de ‘Viva la vida’ donde esta última frase ha despertado recelo: “pues ya está....”, decía Kiko Matamoros en relación al posible significado de ‘a mi forma’ que nadie supo identificar aunque todos tenían una idea de por dónde podía ir la cosa, sobre todo teniendo en cuenta el pasado del cantante... Arantxa Sánchez, la encargada de leer el mensaje, continuaba explicando lo que el cantante había publicado. “Se han llevado todo el dinero que llevaba ahorrando en 3 años, más de 50.000. Ropa, cadenas de oro y la Play Station de mi hijo, nos han dejado sin nada”.

Tras leer el comunicado los colaboradores del programa aseguran que es evidente que Omar sospecha de alguien en concreto y que quiere venganza después del calentón de haberse encontrado su casa desvalijada, algo que según un amigo del cantante ha comunicado a uno de los colaboradores el programa es totalmente falso. “¿Cómo va a mentir alguien con algo así?”, preguntaba Emma García. Sea falso o no Omar ha anunciado que se vengará de quien haya sido. Sabremos más adelante qué ocurrirá.