El rapero Sean 'Diddy' Combs (más conocido como Puff Diddy) y su familia no están pasando por le mejor momento. De hecho, es probable que el que están viviendo sea uno de los peores de su vida, y es que con la muerte de Kim Porter, la ex del artista, están todos hundidos. A pesar de que eran ex pareja (salieron durante el final de los años 90 hasta 2007), la relación de ambos seguía siendo muy buena, en especial porque compartían tres hijos: Christian, de 20 años, y las gemelas de 11 años D'Lila Star y Jessie James. Ahora, sin embargo, la tristeza se ha apoderado de toda la familia.

Kim (47) fue encontrada muerta en su casa el pasado 15 de noviembre, y a día de hoy la causa es todo un misterio a pesar de que se ha emitido ya el certificado de defunción: en él se apunta a una parada cardíaca, pero otras fuentes consultadas por el medio estadounidense TMZ añaden que Kim padecía una neumonía desde hace tiempo.



Este fin de semana, Puff Diddy y un montón de familiares, amigos y famosos quisieron despedirse definitivamente de Kim, que fue enterrada en Columbia (Georgia, EEUU), su lugar de nacimiento, y la familia eligió el lago Spring Creek para rendirle un homenaje después de que hace unos días el rapero ofreciera un funeral en su honor en su mansión de Bel Air (Los Ángeles, EEUU).

En el funeral no faltaron famosos como los cantantes Pharrell Williams, Mary J. Blige, o French Montana, y celebridades como Kourtney Kardashian. A Georgia, sin embargo, se trasladaron los más allegados, como la modelo y presentadora Kimora Lee Simmons, las raperas Missy Elliot, Mary J. Blidge y Lil Kim, la actriz Tichina Arnold, la televisiva NeNe Leakes, el rapero Fat Joe o la modelo Winnie Harlow.

"Esta es la situación más horrible e irreal para él. Está siendo una pesadilla. Lo está pasando muy mal. No duerme", decía una fuente consultada por la revista People, que añadía: "Él siempre tuvo una relación muy especial con Kim. A pesar de no tener una relación romántica, la quería. Fue un verdadero amor, y ahora está hundido. Eran muy amigos y muy buenos padres, aunque su relación no funcionó".