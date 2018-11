Aunque parezca que el drama no va con las estrellas de Hollywood porque ellas están por encima de eso, todos sabemos que no es cierto, como también es cierto que a nosotros nos encanta ver que ellos también son humanos y despotrican los unos contra los otros (sí, está feo admitirlo, ¡pero un salseo es un salseo!). ¿Las últimas? Las actrices Jada Pinkett (mujer de Will Smith) y Leah Remini, que hace un tiempo tuvieron un encontronazo cuando la segunda dijo en su libro 'Troublemaker' (algo así como 'buscaproblemas'. Muy acertado) que la primera se había unido a la iglesia de la cienciología, además de contar sus experiencias, no siempre agradables en sus 35 años de pertenencia.

A pesar de que muchas celebrities, como Tom Cruise, están orgullosos de pertenecer a esa creencia (otros dirían directamente "secta"), otros famosos no quieren que se les relacione con dicha iglesia, polémica, cuanto menos, por algunos de sus principios. Por eso, Jada despotricó recientemente contra Leah en su programa 'Red Table Talk' ('Conversaciones en la mesa roja'), emitido exclusivamente a través de Facebook, donde, además de desmentirlo, contó lo que verdaderamente pasó cuando Remini afirma que Jada ha sido vista en varias ocasiones en la iglesia de la cienciología.



Pinkett admitió haber ido junto a su marido, e incluso sus hijos, para participar en algunas actividades y asistir a algunos seminarios porque estaban interesados en lo que predicaban, pero nunca terminaron de unirse. Como anécdota, incluso contó que había jugado al escondite con su marido, Will, y el propio Tom Cruise en una de las actividades con los niños, pero que aquello nunca resultó en una incorporación como miembros a la organización.

Dicho lo cual, Jada y Leah se fundieron en un abrazo y acordaron que nunca era tarde para dar explicaciones y aclarar malos entendidos, firmando así la paz entre ambas. Sin embargo, esto no hará que Leah se calle en cuanto a los 'tejemanejes' de la cienciología: en su libro, explica que el propio Tom la utilizó para convencer a otros famosos de que se unieran a la causa, y que, cuando se le ocurrió preguntar por la mujer de David Miscavige (a la que no se ha visto en público desde 2007), líder de la iglesia, aquello terminó en un acoso y derribo con interrogatorios durante meses que acabaron con Leah y su familia abandonando este culto... ¡Qué miedito!