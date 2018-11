Sofía Suescun, Sara Fructuoso, Anna Padilla... Son muchas las 'influencers' que han viajado hasta Estados Unidos para disfrutar de un viajazo (de trabajo) con la marca Neon Coco. ¿Una de ellas? Laura Escanes, aunque lo cierto es que a la joven la estamos viendo más bien poco en las fotografías que todas están colgando en la red. ¿El motivo? Laura está encerrada en su hotel de Los Ángeles. La propia Laura confesaba, a través de sus redes sociales, haber tenido que acudir al hospital de urgencia: “Estoy bien, gracias por preocuparos. He venido porque estaba medicándome y he ido a peor pero aquí se preocupan mucho, me han escuchado toser y ya me han dado una mascarilla. Os voy informando”, comentaba desde el hospital Cedars-Sinai. Parece que la mujer de Risto Mejide llevaba días "incubando algo" y acabó en una gripe que la mantiene alejada del trabajo.

"En esta foto me estaba muriendo de frío e incubando algo... y ahora estoy a la espera de que me diga algo el médico. Pero FELIZ", comentaba en su perfil social junto a una tierna fotografía al más puro estilo Disney. Unas palabras que han revolucionado a sus seguidores, que no han dudado en preguntarle, preocupados, qué le estaba pasando. Muchos hasta se preguntaban si lo que está incubando es un bebé... Pero ¡nada más lejos de la realidad!

Solo se trata de una gripe y parece que poco a poco va recuperándose. Así lo ha confirmado ella misma con su última publicación en Instagram: "No estoy ingresada, fui al hospital, me hicieron pruebas y estoy encerrada en el hotel intentando recuperarme", le escribía a una de sus seguidoras que le preguntaba preocupada.

Su chico, Risto, también le ha lanzado algún mensajito de amor público: "Ayyy que no te puedo dejar sola...", un comentario al que Laura ha comentado con un tierno: "Miss you" ("te echo de menos"). ¡Qué cuquis! Seguro que Laura Escanes está echando más de menos que nunca los mimitos de su marido, y es que a tantos kilómetros de distancia, la joven tendrá que conformarse con las llamadas de Risto y algún que otro 'face time'.

Mientras ella sigue encerrada en el hotel, sus compañeras no dejan de presumir del viajazo que se están pegando. Partidos de la NBA, comilonas en las mejores hamburgueserías... Todo un sueño americano.

Esperemos que Laura pueda unirse, pronto, al grupo, y disfrutar de esta experiencia inolvidable junto a sus compañeras. Lo que sus seguidores tienen muy claro es que "tiene las defensas muy bajas", y es que ya hemos visto varias veces cómo los problemas de salud cambian los planes de la 'influencer'... Habrá que cuidarse más, Laura, desde aquí te mandamos todo nuestro cariño y te deseamos una pronta recuperación.