Para unos, el inicio de la Navidad viene con el anuncio de la Lotería; para otros, con el encendido del alumbrado urbano, e incluso para otros cuando el súper empieza a colocar los polvorones (que cada vez, por cierto, es antes. A este paso los mojamos en el mojito en la playa). Pero para Leticia Sabater, que a ella todo eso le da lo mismo, la Navidad va a empezar todos los años con su single navideño (porque, por supuesto, esperamos más de uno), y de momento ya ha estrenado el esperadísimo tema del que ya hace un par de meses nos habló: se llama 'El polvorrón', y está muy lejos de lo que conocemos por 'villancico' aunque para ella lo sea.

Desde luego, 'El polvorrón' no es para todos los públicos como decía de sus otros singles 'La salchipapa' o 'Tukutú'. De hecho, este invierno no nos imaginamos a las abuelas bailando en el salón el nuevo tema de Leticia, porque a más de una le puede dar un parraque con frases como "Ya está aquí tu Leti con tu polvorrón, que entra muy suave. Navidad, polvo y ron, polvorrón, polvorrón" o "Papi vamos al turrón, ya vienen los camellos, porro pom pom". Sutil. Muy sutil, Leti.

Con una base de electro latino y las características campanas navideñas (algo tendrá que tener para poder llamarlo "villancico"), en el vídeo, Leticia ha tirado de sus característicos cromas, pero ha cambiado los fondos de playa por montañas nevadas... aunque eso sí: los bikinis y los modelitos imposibles que no falten. Porque una es navideña, pero a su rollo. El vídeo, por supuesto, no tiene desperdicio. Hay hasta un señor tocando la zambomba... pero tocar, toca poco. Bueno... sí que toca. Mira, mejor los veis vosotros mismos porque es hasta difícil de contar. Incluso recordemos que se lo ofreció a los concursantes de 'OT 2018' y, la verdad, no entendemos que no hayan contestado...

Estos días Leticia también ha sido noticia al anunciar que ya tiene una línea de 'merchandising' propia... pero no es una colección de ropa como Rosalía o unos llaveritos a lo 'Mariscos Recio'. Ella ha ido un paso más allá: ha sacado unas muñecas hinchables a su imagen y semejanza (entre otras cositas) para sus seguidores más acérrimos... y no dudamos que se van a vender como churros, porque Leticia está harta de decir que le pretendientes hasta de debajo de las piedras.

Pues oye, entre el nuevo tema y las muñecas hinchables, ¡ya tenemos el kit esencial para sobrevivir a la Navidad 2018!