Si hay algo que no se le puede echar en cara a Javier Tudela es que no ponga la cara por los suyos. Precisamente, tras la explosiva entrevista que ofreció su madre en 'Sábado Deluxe' el pasado fin de semana, este lunes ha sacado el hacha de guerra contra Kiko Matamoros para defender a Makoke, a la que ahora mismo ve muy bien para defenderse solita de Kiko Matamoros: "Siento que mi madre está fuerte, y eso es lo que necesita para superar todo esto", ha dicho nada más sentarse en 'Sálvame' para someterse a las preguntas de unos ávidos colaboradores que apenas le han dejado dar respuestas completas

Telecinco

"Diego sabía lo de la chica (a la que Kiko le dio dinero para ayudarla con sus problemas económicos). ¿Tú, moviéndote en el mismo círculo, no sabías nada?" quiso saber Gema López, pero él no pudo darle otra respuesta que un 'no': "Yo no sabía nada. He estado en un círculo muy cerrado, no soy muy de salir y a mí nadie me dijo nada. No había espacio ni tiempo en el que Kiko pudiera haber hecho algo", ha señalado.

"Yo sabía una historia en París de un día que mi madre había discutido con Kiko, pero no nos quiso dar detalles", ha recordado el ex gran hermano VIP, que también afirmaba, con dolor, cómo vivió el momento en el que su madre dejó a Kiko: "Yo me entero el 7 de agosto y a partir de ahí va saliendo todo", señaló secamente.

Telecinco

Kiko Hernández se interesó mucho por lo que pasó después de 'Sábado Deluxe'... y, como era de esperar, el colaborador acabó soltando uno de sus famosos bombazos. "Mi madre se iba a ir a casa porque el Domingo tenía que ir al plató de GH VIP, pero yo le dije 'tú te vienes para desconectar', y eso es lo que pasó", recordó Javier.

Telecinco

"¿Pasaste toda la noche con ella?", preguntó Kiko. "Yo me fui sobre las 5:00. Se quedó con dos amigos. Llegó sobre las 6:00 a casa, porque estaba yo paseando a los perros". "¿Y qué pasó de 5:00 a 6:00? Porque Makoke estaba triste... pero contenta", volvió a preguntar el colaborador, y antes de que Javier pudiera buscar una respuesta más allá de un 'no sé', Kiko lanzó su órdago: "Pues de 5:00 a 6:00, Makoke termina en los brazos de un hombre, y hay imágenes".



Y añadió: "No solamente termina en los brazos de ese hombre, sino que los labios de Makoke terminan en los labios de otro hombre. Y te voy a dar otro dato más: este chico es muchísimo más joven que Makoke. Y más joven que tú. Y es muy conocido". ¿Quién será el apuesto joven (y rubio, según se ha podido saber) que encandiló a la ya ex gran hermana VIP?

Telecinco

Por supuesto, también hubo tiempo de comentar la información que vertió Belén Esteban sobre el encontronazo de Kiko y su hija Anita en la discoteca madrileña Capital, y no fue nada agradable: "Yo lo viví con ella. No fue plato de buen gusto, la verdad. Estaba con un grupo, él y un par de chicas más, pero cuando se dio cuenta se fue. Y yo a ella le dije 'no te preocupes, Anita'. Cogimos el coche y nos fuimos. Le molestó, eso sí, porque ella lo que quería era desconectar, y sabía que podía pasar el encontrarse a su padre con otra mujer cuando él lo deja con mi madre, pero no es cierto que me llamara llorando", señaló Javier Tudela.

Telecinco

