Patrick Criado aterriza en ‘Vivir sin permiso’ el 3 de diciembre. El actor madrileño da vida a Daniel Arteaga, un joven sin escrúpulos que llega a Oeste de la mano de su madrastra y amante, Berta Moliner, papel protagonizado por su amiga Leonor Waltling. Ambos se convierten en los auténticos villanos de la serie de Telecinco, protagonizada por José Coronado y el guapísimo Álex González. Berta es la cuñada de Neno (José Coronado), una mujer llena de rencor, que llega al pueblo tras dejar abandonado a su marido en una cárcel de México.

¿Cómo es Daniel?

Es un tipo de México, pero ha vivido en París, Londres… Es una persona soberbia, prepotente, que lo ha tenido todo en la vida y con mucho dinero. Llega a Oeste porque quiere destapar unos asuntos del pasado de su prima Nina (Giulia Charm).

Y tiene una relación con Berta, su madrasta…

Es una relación muy interesante y compleja que se irá desarrollando a medida que corren los capítulos. No es lo que se ve. Surgirán sus lados oscuros y los celos el uno del otro.

Es narcisista, amoral, sin empatía…. ¿Habrá luz en la segunda temporada?

Eso es lo que se ve, es la primera capa. Es cierto que es poco empático, prepotente y soberbio, pero detrás de eso hay un humano. Hay más capas, inseguridad y complejos. No es así porque sí. Tiene sus razones para ser así.

¿Cómo es trabajar con José Coronado?

Trabajar con él es un aprendizaje constante. Es un ser muy generoso, está muy atento a todo, a lo que haces, a tu interpretación. Te aconseja sobre la secuencia y da en el clavo.

¿Cómo es tu vida cuando no trabajas?

Me gusta mucho ir al cine, al teatro, pasear a mi perro, tomarme una cerveza en un bar y estar con amigos del barrio en el parque. Me gusta leer y estar en casa con mi familia.

¿Vives independiente?

Vivo con mi familia, pero en enero me iré a vivir con un amigo. Viví ocho meses en Londres, me fui a aprender inglés porque no tenía trabajo.

¿Hay tiempo para el amor?

Sí, tengo a mi chica, desde hace un año. Y se agradece tener estabilidad emocional porque, con tanto viaje, la estabilidad emocional te ayuda.

¿Es de la profesión?

No, cosa que es maravillosa. Los actores estamos locos y si estás con alguien que no es actor, mejor (risas).

¿Eres romántico?

Sí, tengo mis momentos pero soy romántico, pasional y muy emocional.

Un rebelde en ‘Mar de plástico’

El actor vuelve a la tele tras la exitosa Mar de plástico (Antena 3), donde encarnó al conflictivo y prepotente Fernando Rueda, acusado de ser el autor del crimen de Ainhoa. En la imagen, con el sargento Aguirre (Rodolfo Sancho).