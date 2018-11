A veces nos da la impresión de que si Omar Montes y Chabelita fueran una pareja normal, se aburrirían como una ostra. Los tortolitos del momento son incapaces de llevar una relación más o menos estable, y cada dos por tres nos sorprenden las noticias de su ruptura, su vuelta a las andadas y sus 'salidas secretas' a hoteles de carretera. En su día a día se quieren tanto como discuten, y eso es algo que nos ha quedado claro en el último vídeo que Omar ha publicado en su canal de MTMad, 'La vida mártir', en el que Isa hace una aparición estelar... algo agridulce, porque tan pronto pasan de darse besitos ¡a tirarse pullitas!

Tras ver a Omar desayunar con su amigo Iván (y limpiarse la boca con el brazo, una guarrada máxima) y marcharse al estudio a grabar las canciones de su nuevo disco (que ya ha adelantado que saldrá en enero), Isa aparece para ver cómo va la mañana, y es entonces cuando Omar le hace un regalo totalmente inesperado, tan simple y a la vez importante para ella: un ramo de rosas. "¡Oooh! Es la primera vez que me regalan flores... creo. Y la verdad es que es un detalle, porque Omar no es que sea muy detallista, así que es un paso importante", dice ella con una sonrisa en la boca.

Su relación en privado, según cuentan sus allegados, es totalmente diferente a como la vemos en la tele: "La relación de los dos fuera del mundo televisivo es una relación normal, de dos chavales normales. Bastante bien. Yo creo que la televisión les hace cohibirse, y cuando no hay una cámara de por medio, todo es diferente. Mucho mejor", relata Iván, amigo de él.

"Omar es muy cariñoso, como un osito, es muy amigo de sus amigos... ¿digo cosas buenas o malas?", pregunta Isa cuando su chico le pide que hable de él a la cámara. "De todo un poco", y como a ella hace falta darle poca cuerda, se vino arriba: "Es mentiroso... tampoco en cosas fuertes, pero luego en verdad sí que lo es: mentiroso hasta el final. Y luego encima tiene a sus amigos que le cubren. Tampoco me lo tomo en serio, porque me hace gracia. Estamos juntos y las cosas se van demostrando con el tiempo, y la seriedad también", explica la hija de la tonadillera, y añade: "También es humilde, pero se deja mucho influenciar, y yo le he dicho que no haga eso, porque él sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal".

En estos momentos se nota que se quieren... pero las pullitas no tardarían en llegar: "Ha conseguido estar arriba en el mundo de la música por sí mismo, y yo le digo que utilice todo esto que le ha venido por la tele en cosas buenas y positivas. Que no se vaya por las ramas, que no queremos verle luego como uno más de por ahí".

Isa, que no da puntada sin hilo, va a degüello con una pregunta trampa, y no es otra que qué le ha aportado 'GH VIP' (donde, todos recordamos, él se acostó con Techi): "Me ha enriquecido culturalmente -contesta nervioso-, porque yo no sabía lo que era levantarme a las 6 de la mañana para hacer pan, ordeñar, fregar, barrer... he hecho cosas que nunca había hecho". ¿Y negativo? "Pues no sé... las pruebas, por ejemplo, que hacía mucho frío y me congelaba porque tenía que llevar poca ropa, o que tenían que estar las luces encendidas todo el día, y yo quería dormir con la luz apagada... no ver a mi familia ni a mi hijo, porque nunca he estado separado de él más de dos días... y no verte a ti".

Con ese "y no verte a ti", Omar sentenció su muerte. "Bueno, ¡CORTAMOS! Me parece súper cínico, de verdad... Si me dejaste", apunta ella. Él: "Pero yo pensaba que te ibas a quedar". "Imagínate que me dejas y luego me quedo. Te mueres. Y que digas que me echabas de menos a mí y luego te liaste con la otra...", respondía ella visiblemente enfadada refiriéndose a Techi (a la que, por cierto, no nombran). Él se excusó: "Pero lo de la otra lo hice por joder, tú lo sabes. Si a mí ni me gustaba. ¿Tú no me echabas de menos en la Casa?", intentó darle la vuelta a la tortilla él. "Bueno... yo dije que yo echaba de menos a Albertito... contigo la relación estaba súper fría". "¿No me echabas de menos? ¿Por qué, porque tú estabas ahí gozando con el otro y a mí que me den?", remontó él hablando de Asraf. "Es que si me haces recordar esas cosas, pues me tocas los huevos y ya... malamente", añadía.

"Pues hay que ser consecuente. Entonces no digas que me echabas de menos", afirmó ella. Él no se vino abajo: "Yo te echaba de menos, pero después de verte todos los días en la tele para arriba y para abajo con el otro... pues estaba amargado. Iba a entrar para cortar contigo, pero para estar los dos". ¡Claaaaro que sí, Omar! ¿Y tan panchos los dos? De eso nada: "Pues menos mal que me fui, porque sino... ¡la vida mártir te hubiera dado!", dice ella.

Isa, al final, viendo que en la discusión iban a quedar en tablas porque los dos tienen mucho que callar, quiso cerrar ese capítulo de piques "Pero vamos, si tú has tenido algo anteriormente, no me molesta... bueno sí, pero da igual porque si no es repetir la misma historia de siempre, pero nosotros tenemos un problema, y es que en una pareja normal pasa algo, y se queda así, pero a nosotros nos lo repiten en la tele una y otra vez. Entonces, si tú has tenido algo una semana, pues no me importa (en el sentido de que lo puede perdonar), pero si has tenido una relación paralela, como lo que hemos visto que ha salido... pues ahí sí me molesta...".

¡Menos mal que los dos se quieren y se adoran y al final consiguen superarlo todo...!