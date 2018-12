Leonor Watling ficha por la serie revelación de la temporada, ‘Vivir sin permiso’ (Telecinco), para reforzar sus tramas. La actriz da vida a Berta Moliner, la hermana de Chon (Pilar Castro) y cuñada de Nemo (José Coronado), una mujer que deja atrás a un marido en una cárcel de México y llega a Oeste con su hijastro (Patrick Criado). Berta aterriza en el pueblo con sed tremenda de venganza. Así que preparaos para ver la peor cara de villana de la actriz madrileña… “Es divertidísimo hacer de mala”, dice.

Eres Berta, una mujer rencorosa y vengativa. Como carta de presentación suena potente...



Tiene que ser el público el que decida si está justificada mi manera de ser o no. Regreso para hacer justicia.

Vas a hacer de mala…

Hago de mala, malísima, y me lo he pasado súper bien.

¿Es divertido hacer de mala? ¿Por qué?

Muchísimo. Porque haces cosas que… Bueno, depende, si tú en tu vida eres mala persona igual no. Pero yo, que empatizo con las piedras y no me peleo nunca, poder experimentar en la vida lo que es entrar con la barbilla alta y no tener ningún pudor en hacer sentir mal a la gente, para mí ha sido divertido.

¿Y tu relación con Patrick en la serie…?

Daniel es hijo de mi marido. No he tenido mucha relación con él. Yo dejo a mi marido en una cárcel en México.

Guillermo Jimenez HEARST

Has rodado en Galicia. Tienes un disco, ‘Technicolor’. Vas a Barcelona al Festival Internacional de Jazz… ¿Cómo concilias?

Lo que pasa es que todo lo que hago requiere de público y parece como “hala, qué de cosas haces” y luego estoy en el sofá tumbada como una patata. Volví de México; ahora estoy con esto (Vivir sin permiso); tenemos un concierto en Barcelona y volvemos a México… Hay épocas más caóticas, pero lo que tiene el oficio para conciliar es el caos.

¿Tienes ganas de verte?

Tengo ganas de ver el capítulo y de ver cómo funciona todo. Pero no me gusta mucho verme.

¿Y te cuidas mucho?

Estoy empezando a planteármelo en serio… Yo creo que hay que cuidarse; a mí me influyen los hijos (Luca y Lea). Me planteo cómo quiero estar yo cuando mis hijos tengan 18. Si quiero andar en bici con ellos, algo tendré que empezar a hacer ahora.

Su pareja, Jorge Drexler

Luis Miguel González / HEARST

Leonor Watling mantiene una discreta relación con el cantante Jorge Drexler, el gran triunfador de los últimos Grammy latinos. Están juntos desde octubre de 2006 y tienen dos hijos en común, Luca, de diez años, y Lea, de siete.

Marlango en ‘Technicolor’

Cedida

El dúo Marlango, formado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo, presentó su nuevo trabajo Technicolor, un disco con muchas referencias al cine. El próximo 28 de noviembre, el dúo ofrece concierto en el Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona.