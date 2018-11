Toda madre sabe lo que implica tener que ir a hacer un mandado con un bebé a cuestas. El hecho de tener un recién nacido a tu cargo supone muchas veces un problema a la hora de salir de casa y hacer actividades de lo más cotidianas, como ir al supermercado o a comprar a una tienda, lo que hace que te embarguen un sinfín de dudas antes de salir por la puerta: ¿Se portará bien? ¿Me dará mucho la lata? ¿Montará un numerito en el establecimiento? Por suerte para Chrissy Teigen, la mujer del cantante John Legend, ¡su segundo hijo parece ser más bueno que el pan!

El pasado lunes, la modelo fue vista paseando por Los Ángeles en compañía de su madre y el benjamín de la familia, Miles, de tan solo seis meses. El pequeño, vestido con un adorable conjunto beige combinado con un chaleco de borreguillo y calzado a juego, iba en brazos de mamá tan tranquilo como acostumbra. Ni un berrido ni una rabieta durante toda todo el tiempo que Teigen estuvo en una exclusiva tienda de bolsos y complementos.

Después de pasar un largo tiempo para decantarse por uno de los modelos, mientras Miles miraba todo a su alrededor con los ojos como platos, la joven salió de la tienda cargada con una voluminosa bolsa y se dispuso a marcharse en su coche. Para la ocasión, Chrissy fue vestida con un ‘outfit’ de lo más casual: pantalón vaquero desgastado, blusa negra y unos zapatos de tacón bajo. El toque sofisticado lo puso gracias a un sombrero negro de ala ancha.

Aparte de al pequeño Miles, el cantante y la modelo tienen otra hija, Luna, de dos años, dos vástagos que han llenado de felicidad absoluta al matrimonio. Sin embargo, recientemente, Teigen confesó que después de cada nacimiento, en ambos casos, sufrió una profunda depresión postparto que solo consiguió superar con el paso del tiempo y el apoyo de los suyos, algo que le provocaba un gran sentimiento de culpa.

"La verdad es que no podía controlarlo, me sentía muy egoísta e inmadura por admitir que había momentos en los que me encontraba emocionalmente mal. Claro, tengo una vida genial y disfruto de toda la ayuda que una persona puede tener, pero la verdad es que esta enfermedad no discrimina y nos puede afectar a todos", explicó la que fuera portada de Sports Illustrated a la revista You.

"Cuando padeces ansiedad y encima estás inmersa en un período de depresión, todo lo que te preocupa en esos momentos es la impresión que puedes estar causando en la gente. Por ejemplo, cuando hablaba de estos problemas en una entrevista, al final de ella me decía: '¿He sonado muy rara? ¿He dado mala imagen?'. Y luego me quedaba muy angustiada al pensar en lo que la gente podría estar diciendo de mí. A medida que iba saliendo más a la calle y recuperaba la normalidad, y al hablar con otros padres, por supuesto, la situación mejoraba progresivamente".