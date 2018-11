Mientras nosotros estamos sacando las camisetas térmicas para no acabar en modo criogenización, el Dj francés David Guetta, y su chica, la modelo y actriz cubana, Jessica Ledon, se pasean en bañador por las playas de Miami, la ciudad donde siempre sale el sol. Además de los achuchones y arrumacos varios que Guetta le dio a su chica, el músico francés también estuvo de lo más tierno y atento con su perrete, un simpático Bulldog francés negro, que no puede ser más ‘salao’. La mascota hizo las delicias de su dueño y acaparó su atención durante un buen rato. De hecho, el productor discográfico se lo pasó pipa jugando a la pelota con el can que, muy obediente, recogía la pelota que su dueño le tiraba una y otra vez.

Gtres

Gtres

¿Y la mejor recompensa para este pequeño Bulldog? Una buena dosis de mimitos por parte del músico que para compensarle el esfuerzo, le cogió en brazos. ¡Una imagen de lo más tierna!

Gtres

Después, todos los cariñitos del francés se centraron en la exuberante cubana de 24 años, cansada de compartir juegos con su chico y su mascota, decidió esperarle tumbada en la hamaca 'ligando bronce'.

Gtres

Flipadas nos ha dejado la modelo y actriz cubana con esos abdominales y 'piernacas’ de acero que luce. Claro que David no se queda atrás porque a sus 51 años posee un cuerpazo que muchos de 25 ya les gustaría tener.

Amor a fuego lento

David Guetta lleva saliendo con Ledon desde enero de 2015, poco después de divorciarse de su mujer, Cathy, madre de sus dos hijos, Tim y Angy. Pero los tortolitos decidieron oficializar su relación durante una cena de estado realizada en Francia en honor al antiguo exgobernante y actual Primer Secretario del Partido Comunista Raúl Castro. Desde entonces, la pareja es inseparable y han zanjado los rumores sobre una supuesta infidelidad con estas apasionada jornada de playa donde se han mostrado como dos verdaderos enamorados.