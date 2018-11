Conociendo como conocemos a Yoli Claramonte por sus redes sociales y sus vídeos, sabemos que la ex gran hermana no es nada vergonzosa. De hecho, en su canal de MTMad, Yoli habla abiertamente de sexo a sus seguidores sin miramientos y con la mente muy abierta, pero esta vez a la que le ha tocado abrirse es a ella, porque ha contado una de las experiencias más íntimas (y a la vez vergonzosas) que una persona puede tener: su primera vez en el sexo: "Lo recuerdo como si fuera ayer, porque ya os podéis imaginar... es algo súper íntimo. Había pensado mil veces en contarlo, porque pienso que el sexo es algo normal. Nunca me había atrevido, pero ahora sí", relata al principio del vídeo.

"En mi época de adolescencia era una nena súper avanzaba. Iba a 2000 por hora, por delante del resto de los humanos, y con 14 años parecía que tenía 18. Iba con gente más mayor que yo, salía por las noches... me creía la más guay del mundo. Me acuerdo de que tenía un noviete, el primero. Estaba súper enamorada porque era el más molón, el más malote... en fin, los primeros amores", añadía... y fue precisamente con él con el que tuvo su primera relación sexual, en la que nada salió como esperaban, y todo surgió porque ella soñó que se acostaban.

"Pasaban las semanas y yo decía 'a mí me apetece', pero él era virgen también. Un día estábamos en su casa y nos dejamos llevar, porque llevábamos tiempo juntos y estábamos muy bien, y me contó que cuando fue al súper a comprar preservativos ¡se quería morir de la vergüenza! Y ya fue en plan de 'vale, los ha comprado... ¿y ahora qué?' ¡Porque no sabíamos ni poner el preservativo! Utilizamos como dos o tres.. en fin", cuenta con vergüenza. "Éramos unos niños".

"Fue todo a oscuras, en plan 'que no me vea' porque me daba una vergüenza horrible... en aquel momento tampoco es que me depilara demasiado... y tengo que decir que la primera vez me dolió, porque no me gustó, pero también me dolió a la segunda, a la tercera... no me gustó hasta pasado un tiempo, así que tanta bolsa y tanta toalla para nada, porque luego ni hubo explosión de sangre como nos esperábamos, luego utilizamos la típica posturita en la que no te mueves nada...", recuerda tapándose la cara de la vergüenza, y es que, al final, ¡era súper pequeña!

"Él era una persona especial para mí en ese momento, y él también era virgen, entonces nos entendíamos mutuamente, pero éramos dos críos y no sabíamos nada de la vida. Yo no había visto un pene en mi vida, pero las cosas vienen como vienen y no cambiaría nada, porque al final son experiencias que te da la vida. Yo lo pasé regular, la verdad", confiesa antes de pedir un ejercicio a sus seguidores: "Haced memoria vosotros, porque seguro que la recordáis con cariño pero a la vez tan horrible como la mía".