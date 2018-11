El escándalo del robo en casa de Omar Montes sigue coleando. El cantante ha denunciado que entraron en su casa para sustraerle varias cosas y los ahorros que ha ido recabando a lo largo de los últimos años y la Play Station de su hijo mientras que su casa estaba vacía. Un robo del que él asegura saber perfectamente quién ha sido. Esta situación ha hecho que Belén Esteban haga memoria de lo que sufrió ella hace cinco años, un robo de 2013 que tiene muy presente.

Gtres

Los colaboradores de 'Sálvame' comenzaron su debate sobre los detalles del robo en casa de Omar Motes. El ex de Isa Pantoja denunció públicamente que un hombre había entrado en su casa y se había llevado más de 50.000€ de la vivienda, algo que no puede demostrar ya que, según confesó a Belén Esteban, no tiene seguro de hogar por lo que no puede recuperar lo perdido. "Lo peor no es que te quiten el dinero, sino que invadan tu espacio personal", aseguró Paz Padilla, algo que hizo recordar a Belén Esteban, a pocos días de su boda, el episodio que vivió hace ya cinco años.

En 2013, mientras ella disfrutaba de unas vacaciones en Miami con su hija Andrea, la colaboradora recibió una llamada de la Policía, que había tenido que entrar en su vivienda a punta de pistola por una denuncia de un vecino. "Se llevaron toda mi ropa interior, todas mis joyas, las joyas de mi abuela, mis gafas...", enumeró la colaboradora de 'Sálvame'. No obstante, Belén Esteban confesó que ella sabía "perfectamente" quién había sido el responsable del robo, igual que insinuó Omar Montes en el comunicado.

Al respecto de este robo, Gema López alertaba de que tener 50.000€ en metálico en casa despertaba sospechas sobre el propio Omar: "esto de que tenga 50.000€ en casa y vaya pagando en metálico puede abrir otros melones que no vengan nada bien a Omar", aseguraba sembrando la duda de lo legítimas que puedan ser las transacciones del cantante. "Saber que alguien te ha robado. Un robo fortuito, te da miedo, pero da más miedo pensar que es una vendetta", explicaba Paz Padilla.