Makoke intenta olvidar el revuelo causado tras su desgarradora entrevista en 'Sálvame Deluxe'. Allí, la concursante de 'GH VIP 6' explicó los pormenores de su ruptura con Kiko Matamoros, padre de su hija Anita, tras más de 20 años de unión. La colaboradora explicó que, el desencadenante de su ruptura, fue un email que descubrió el 7 de agosto. "Iba paseando en el coche con mi hija, me llegó un mail que era para Kiko porque teníamos la misma nube, ahí leí una conversación con una mujer... Había mucha complicidad, y hasta me enteré de que Kiko le había dado dinero". En esas conversaciones había algo que le hizo aún más daño: "Hablaba en forma peyorativa de gente a la que quiero", de su madre concretamente. Eso hizo, cuenta, que no quiera "ni verle más".

Kiko Matamoros, arrepentido por haberle hablado mal, le pidió perdón en 'Viva la vida' pero su hijo Javier Tudela le puso las cosas claras al colaborador en 'Sálvame'. "Siento que mi madre está fuerte, y eso es lo que necesita para superar todo esto" dijo el joven que acude a defender a su madre allá donde le llamen. "Si yo no tuviese una familia diría de Kiko muchas cosas pero no puedo".

Makoke, ajena a las palabras de su ex y de su hijo, intenta retomar su vida cotidiana y, el pasado 27 de noviembre, acudió a la delegación de Hacienda de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para hacer algunas gestiones.

Fue el propio Kiko Matamoros quien contó que él y su ex tenían asuntos pendientes con la Agencia Tributaria e imaginamos que la concursante de 'GH VIP 6' habrá ido a arreglar alguno de ellos.

Después de pasar por Hacienda, Makoke acudió a una conocida clínica de estética de Madrid donde confirmó que se iba a hacer unos retoques. Aunque no quiso hablar más de la polémica que protagoniza con Kiko Matamoros, sí explicó cómo se encuentra su hija Anita. "Ella está estudiando mucho que tiene un examen" contó. La concursante de 'GH VIP 6' no quiso valorar si a su hija le dolió o no ver a su padre de la mano de otra mujer en una conocida discoteca.