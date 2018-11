Si hace apenas unos meses os contábamos que había estallado la guerra entre Sofía Suescun y Amor Romeira, la cosa está muy (pero que MUY) lejos de apaciguarse. Las dos grandes hermanas nunca han escondido su mal rollo, pero la cosa pasó a mayores cuando Amor decidió denunciar por un delito de odio unos insultos tremendamente homófobos de la primera hacia la segunda en los que, entre otras lindeces, le soltaba "para ser un tío, pocos huevos tienes". El asunto, sin embargo, no ha quedado ahí, y ahora ha sido la ganadora de 'GH 16' la que ha vuelto a la carga en una entrevista concedida al portal Outdoor, donde afirma que nunca han sido amigas, que la utiliza para volver a la palestra, le recomineda ir al psicólogo y que no tienen ningún juicio pendiente, entre otras cosas.

Ahora, Amor ha decidido contraatacar y darle, como ella dice, 'Ubicaína intravenosa' para explicar lo que verdaderamente ha pasado entre ellas... y no ha dejado títere con cabeza a través de su Instagram Stories: "Me he despertado con que la señorita Sofía Suescun habla de mí en una entrevista, y lo peor de todo es que habla mentiras. Sería mucho más fácil pedir disculpas públicamente, pero nooo... ¿La señorita Suescun pidiendo perdón de sus actos maleducados y de personal nefasta?", se pregunta.

"La señorita Sofía Suescun dice, con todo su gran c***, que yo no quiero reconocer que estoy acabada. Cariño: a mí no me hace falta coger los ex novios de Isa Pantoja para seguir en la palestra. Yo hace 11 años que salí de Gran Hermano 9, y aquí sigo", afirma antes de canterle las cuarenta: "Déjame decírtelo: podrías quedarte como colaboradora en los programas estos a los que vas, pero luego pasaría un tiempo y dejarían de contar contigo. Por eso necesitas este momento: que se te relacione con Kiko Matamoros. Tú lo que necesitas es retroalimentarte de otros personajes famosos para seguir en el candelero. Yo vivo de mí. De mi nombre. De mi imagen. Y luego en la entrevista dices que yo necesito un psicólogo. Un psicólogo necesitas tú, háztelo mirar, que te preguntaron en el Polideluxe si te acercabas a Alejandro Albalá por interés y decías que no. Y salió que mentías. También te preguntaron si eres homófoba y dijiste que no, y también salió que mentías. Así que aquí la que necesita psicólogo eres tú. Ten más respeto y humildad. Y si tan poquita cosa soy, no hables de mí, evita las preguntas, pero ahora soy yo la que va a hablar de ti, mi amor", sentencia.

Lo primero que aclara es por qué no se ha celebrado el juicio por la denuncia que interpuso Amor: "No hay juicio. Claro que no hay juicio. ¡Si no recoges la citación, descarada! Lo primero que hay es un acto conciliador, y no lo recoges. Ya han sido tres veces las que te intentan localizar. Tu representante, que es el mío, Toni Parra, te avisó y te pasó el contacto del abogado. Tú le preguntaste a Toni que qué pasaba con eso. Eso que no sabes se llama demanda, que es lo que te he puesto a ti. Porque tú no eres quién para faltarme el respeto a mí ni a mi identidad, y tú lo vas a pagar, cariño. Te cuesta reconocer tus errores, te cuesta decir 'la cagué y quiero pedir disculpas', porque estás acostumbrada que te bailen el agua, te aplaudan y te rían las barbaridades que dices. Pero con la Romeira no se juega, mi amor. Porque la Romeira está hasta el c*** de que utilicen siempre el mismo insulto de 2 céntimos comprado en el mercadillo".

Amor también aclara que, efectivamente, nunca fueron amigas, pero hubo un momento en el que se llevaron muy bien: cuando Sofía aún no era nadie: "Amigas nunca fuimos, no tuviste esa suerte, porque yo soy amiga de verdad. Pero sí somos conocidas y nos llevábamos muy bien. Y sin ser amiga, te ayudé muchísimo. ¿Quieres que te recuerde quién te vistió en tu gala final de Gran Hermano con un diseño de Alberto Dugarte? Yo, Amor Romeira. Y deja de escribir a Alberto, que tú no eres bienvenida en el centro, y te lo digo yo, que soy la directora de influencers y la que lleva las colaboraciones. Tú no eres bienvenida, mi amor. Así que intenta no ir a los sitios a los que yo voy. Porque si tan poca cosa soy, ¿porqué intentas coincidir conmigo en los sitios? ¿Por qué intentas ir a Alberto Dugarte sabiendo que es mi íntimo amigo? Espera, que ya sé por qué: porque sabes que allí para Isa Pantoja, y necesitas esa unión, ese conflicto, para seguir ahí", relata.

Otro bombazo que no ha dejado indiferente a nadie es que Sofía siempre le intenta pegar puñaladas a Isa, ¡pero luego la persigue! " Tú vas a los Debates de Gran Hermano VIP y coincides con Isa Pantoja, a la que hablas tan normal, pero la incitas a que haga caso a tu hermano, porque estás obsesionada con que tu hermano sea pareja de Isa Pantoja. Luego tú dices que que se te relacione con Isa Pantoja te desprestigia, pero quieres que tu hermano, Cristian Suescun, se ligue a Isa Pantoja. Pero a ti no te desprestigia: te interesa seguir relacionada con ella. A ti te interesa que tu hermano se ligue a Isa Pantoja, porque así tienes un vínculo con su familia, que es de lo que últimamente vives. Por eso, mi amor, vamos a estarnos calladitas. Porque no eres fea, pero calladita estás más guapa. Para hablar mentiras, mejor no hables".

Amor, además, avisa de que la denuncia, tarde o temprano, le llegará, y le da un consejo: "No es malo reconocer los errores. No es malo pedir disculpas y aceptar que te equivocaste. Yo estoy dispuesta a que tú y yo hablemos cara a cara", pero, eso sí, se niega a hacer un circo de todo ello: "Cuando te digo cara a cara no me refiero a un plató de televisión: me refiero a que cojas mi número, que lo tienes, que es el mismo con el que me insultaste, y me llames y me digas 'Amor, quiero arreglar las cosas contigo'. Así que ya sabes, Sofía: los psicólogos para ti, para que te traten, para que seas mejor persona, para que tengas más tolerancia y respeto por toda la comunidad LGTB", zanja.