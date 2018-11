Mira que pensábamos que ya teníamos la vista hecha a los modelitos que a veces se atreven a ponerse las Kardashian, pero nunca es tarde para que se nos desprendan las retinas. Al menos, eso deben de pensar las muchachas que componen el 'klan' más televisivo del mundo, y la última que nos ha sorprendido con un look rollo señal de tráfico ha sido Kylie Jenner, que debe de haber cogido la inspiración de cuando su hermana Kim se vistió de bolardo de la calle. Sí, de esos en los que los perretes hacen sus necesidades. Vamos, que Kylie se ha plantado lo primero que ha pillado sin consultarle a nadie... y la ha liado parda. Es la única explicación posible a ESTO:

No entendemos muy bien ese pantalón naranja apretado, con fruncidos y de tela reflectante, pero que lo combine con una chaqueta beige de borrego... ¡clama al cielo! Eso por no hablar de su nuevo pelo gris a lo 'yaya'. Un cuadro de mucho cuidado, y por detrás no tenía mucho más arreglo (a excepción del culazo que le hace ese pantalón a la chiquilla, las cosas como son)...

Pero eso no es lo único, porque Kylie, que es muy de apretar hasta el final, añadió al conjuntito un bolso vintage (modelo Saddle) de edición limitada de Dior del año 1999 con estampado de leopardo. No sabemos de dónde lo habrá sacado, pero sí hay una página web inglesa que lo alquila. ¿Lo necesitas para, por ejemplo, 4 días? La broma te sale por 99 libras (algo más de 100 euros). ¿Lo habrá sacado de ahí, teniendo en cuenta que la máxima de las Kardashian es no repetir NADA NUNCA? Sospechoso, cuanto menos...

¿Qué opináis vosotros de su look?