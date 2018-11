¿Hace falta tener pareja para vestirse de novia? Hay quien diría que sí, pero para Oriana Marzoli, la respuesta es un 'no' como un palacio. La ex viceversa ha querido cumplir uno de los grandes sueños de su vida, y compuesta y sin novio se ha presentado en la conocida tienda de novias Vertize Gala para probarse vestidos para 'el gran día'. ¿Se va a casar? Quién sabe, pero la respuesta a día de hoy es 'no', aunque eso no ha impedido que encuentre ya el traje (o, más bien, los trajes) que quiere lucir el día que se case... porque sí, ha encontrado EL VESTIDO de su vida y, a la hora de quitárselo, no se ha querido separar de él, tal y como hemos visto en el último vídeo que ha publicado en su canal, 'Algo pasa con Oriana'. ¿Se lo habrá comprado ya pensando en el día de su boda?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tras dar muchas vueltas por la tienda, Oriana pidió finalmente lo que quería: mucho brilli-brilli, escote corazón, corte sirena y color blanco roto. Dicho y hecho, y los primeros vestidos no tardaron en desfilar ante la atenta mirada de su gran amigo Marco Ferri, imagen de la línea masculina de la marca. ¡Casualidades de la vida!

Mediaset

Hasta 6 vestidos llegó a probarse Oriana, y ya con el primero, de diosa griega con capa de gasa y pedrería en el escote, se enamoró. Normal:

Mediaset

El segundo, con escote al cuello, no le convenció demasiado, pero el tercero, con falda de gasa con mucha caída y escote halter, le hizo llevarse las manos a la boca:

Mediaset

El cuarto cumplía con todas sus expectativas, excepto por la falda, que era de corte princesa, pero a punto estuvo de soltar la lagrimita cuando la dependienta le puso el velo. ¡Espectacular!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Mediaset

El quinto, un precioso vestido con efecto rejilla, fue el que eligió para enviarle una foto a su madre, y es que también era espectacular, pero el sexto...

Mediaset

¡...el sexto vestido era EL VESTIDO! Cumplía con todas sus peticiones: "Es sexy... bueno, más que sexy, sensual, y a la vez muy dulce... ¡y mira que escote me hace!", decía emocionada. ¿Ha encontrado ya el vestido de su boda? Es muy probable, aunque ahora le falta el novio: "Voy a hacer una encuesta para buscar pareja. ¿Quién quiere casarse conmigo?", pregunta mirando a cámara. ¿Voluntarios?

Mediaset

¿Cual es vuestro favorito?