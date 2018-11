Por mucho que a algunas de nuestras famosas les encante eso de mostrar carne, nunca nos acostumbraremos a ver lo fans que son de enseñar lo más grande. La última ha sido la modelo de nombre impronunciable Emily Ratajkowski, que se ha paseado así de fresquita por las playas de Sídney a las puertas de la Navidad mientras el resto de los mortales en el hemisferio norte nos congelamos de frío. Suertudas algunas, y es que, como allí es verano, se ha permitido el lujazo de darnos envidia con un mini (pero mini, MINI) bikini negro que dejaba poco a la imaginación, y con el que era imposible que algo no se escapara...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

¡Y tú preocupada en la playa con tu bikni de lo más normal con que 'ay, que se me sale un pecho', 'ay, que se me escurre la braga por el culo'... ¡y Emily va y se planta un tanga con el que casi se le ve hasta el carnet de identidad! Con un par, amiga, porque, como dicen las abuelas, "si yo tuviera ese cuerpo, estaría todo el día desnuda". Y Emily desnuda no, pero poco le ha faltado por delante... y, sobre todo, por detrás.

Gtres

Entre mojitos y caipiroskas, la Rata (que no lo decimos nosotros: su propio usuario de Instagram es '@emrata') se torró al sol intentando que, al tumbarse, no se le saliera nada de su sitio (para lo cual tendría que haberse quedado una inerte como si la hubiera puesto el ayuntamiento), y todo ello lo hizo sin estar acompañada de su maridito, el actor y productor de 31 años Sebastian Bear-McClard, con el que se casó el pasado febrero después de salir con él 2 mesecitos. Amor a primera visa vista.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ello no quiere decir que estuviera sola: de hecho, aprovechó la mañana en la playa muy bien acompañada de una amiga suya (que llevaba un bikini un poco más 'normal'), con la que se mostró de lo más cariñosa. ¿Pagaría Emily los mojitos?

Gtres