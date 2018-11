En sus más de dos décadas de matrimonio, mucho se ha hablado sobre el tipo de relación que mantienen Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Los 25 años que los separan, así como los problemas de bipolaridad de la actriz, unido a los supuestos escarceos amorosos del actor, han estado en boca de todos. De hecho, a finales de 2013 decidieron separarse para darse un tiempo y ver si querían seguir estando juntos, anunciando, dos meses más tarde, que retomaban su relación y volvían a convivir bajo el mismo techo. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de un matrimonio tan duradero asolado continuamente por infinidad de obstáculos?

El pasado martes, Catherine Zeta-Jones, inmersa en plena campaña de promoción de su último trabajo, la serie de televisión ‘Queen America’, acudió a ‘Today’, programa matutino de la NBC News. Durante la entrevista, la intérprete británica no tuvo reparos en hablar sobre su relación de pareja. "Primero de todo, estoy muy feliz de que hayamos estado juntos durante 20 años.", confesó.

Acto seguido, acabó confirmando el rumor que venía circulando en los últimos meses: mantiene una relación abierta con su marido. "Ambos, Michael y yo, tenemos una relación abierta. Cuando tienes hijos, ellos no piden haber nacido en un mundo donde van a ser observados constantemente", explicó.

Además, Zeta-Jones también habló de cómo reaccionó ante las acusaciones de acoso sexual de una exempleada del hogar que asegura que el protagonista de ‘Instinto básico’, hace tres décadas, se masturbó delante de ella. La ganadora de un Oscar desveló que el hijo de Kirk Douglas negó que hubiera hecho tal cosa delante de sus hijos y de ella. Pese a que se quedó devastada al conocer la noticia, acabó no dándole credibilidad ya que “no había nada que lo respaldara”. “Nos explicó que no había ninguna historia y que el tiempo diría la verdad, y por supuesto así fue. No había nada que sostuviese el relato”, afirmó.

Cabe recordar que la última separación entre Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se produjo poco después de que la actriz montara en cólera ante unas polémicas declaraciones de su marido. El actor de ‘Wall Street’ explicó al periódico ‘The Guardian’ que el cáncer que le habían diagnosticado en la garganta lo contrajo por practicar sexo oral. “No me arrepiento de haber fumado y bebido. El cáncer que yo tenía lo causó el virus del papiloma humano, que viene en realidad del cunnilingus”, sentenció. Por lo menos, al tener una relación abierta, puede que no se lo pegara Catherine…