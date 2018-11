La mala leche de Bea Retamal, ganadora de GH 17, es conocida allá por donde pasa, y si algo no le cuadra, se pone echa una fiera. La ex gran hermana y su churri, Rodri Fuertes, aprovechan su último vídeo en su canal de MTMad ('Rodéanos') para hacer un concurso de tapas con sus amigos, en el que no todo sale como esperaban: ya dese el principio, Bea se encarga de tocarle las narices a su novio mientras éste preparaba su tapa, pero él no se cortaba: "Mira, haz una cosita: ponte un taponcito en la boca y te callas", le tuvo que decir mientras ella se partía de risa. Porque sí, hubo muchas risas... pero también mucho pique no salió muy bien.

Al final, las tapas salieron con muy buena pinta pero, al parecer, la de Rodri -tostas con carne a la plancha, queso azul y salsa picante- fue la menos probada y, de hecho, perdió el concurso: "¿Te ha hecho pupita?", le preguntaba ella con retintín. "No. Es que no sabéis apreciar la calidad", respondió Rodri, pero es que la competencia ¡era dura!

Tras hacer balance del día, ambos acabaron muy satisfechos, pero el pique volvió a la carga: "La única que ha sobrado... de hecho están ahí aún", comentaba ella sobre la tapa de Rodri cuando él decía que tenía hambre otra vez: "Pues ahí tienes tus tapas. Más tuyas no pueden ser". "No hace falta que hagas más daño", respondía él. ¡Cómo le gusta a la niña meter el dedo en la llaga!

Eso sí, cuando fue a pedirle un beso a modo de perdón, Rodri no se cortó un pelo y le sopló en la cara como si fuera un escupitajo, algo que ella se tomó tan "bien" (ironía ON)... que le acabó arreando un guantazo con toda la mano abierta a su novio. ¡Con la naranjita no se juega!

No es, sin embargo, la primera vez que vemos a Bea 'enchufarle' un bofetón a alguien en la cara: ya cuando estaba concursando en GH 17, Bea se levantaba de tan mal humor que, cuando a su compañera Montse (con la que se sigue llevando estupendamente, entre otros grandes hermanos de su edición) no se le ocurrió mejor idea que asustarla... y Bea, sin cortarse un pelo, ¡le soltó un puñetazo! "Lo siento, tía, pero ya te avisé", se disculpó ella... a su manera. ¡Menudo genio!