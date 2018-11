Jorge Javier Vázquez es otro. En octubre de 2017 comenzó una de las dietas que mejor le ha venido a lo largo de su vida y con ella ha sido capaz de perder ¡15 kilos! Eso sí, no todos los ha perdido con la misma facilidad. El presentador de 'Gran Hermano' ha confesado que los últimos 5 kilos no era capaz de deshacerse de ellos con la dieta que ha ido siguiendo durante este año así que ha necesitado la ayuda de un complemento alimenticio, Pronokal, con el que lo ha conseguido. Ahora nos confiesa que es un hombre totalmente nuevo. “Ahora me encuentro con más energía. Me hago tres noches, dos diarios y el teatro...”. Pero, ¿cómo lo ha hecho?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Primero de todo, ha seguido una dieta estricta quitándose los carbohidratos y reduciendo al mínimo el consumo de alcohol ya que antes tomaba vino cada día. Y nos ha contado paso a paso en qué consiste: “Una vez a la semana me paso. Pero es que me gusta el punto de disciplina que tiene esta dieta. Cuando consigues ser dueño de ti mismo es que te sientes muy orgulloso. Yo hago meditación, deporte 1,5 hora al día cinco días a la semana y a la tele me llevo siempre mi táper”. Consejos para todas aquellas que queramos estar listas frente a las comilonas de las fiestas de Navidad.

Ahora al verse al espejo, Jorge Javier ha confesado que hay alguien a quien no puede quitarse de la cabeza: su ex. “Me pilló en la peor época. Y digo madre mía si me pillara ahora... pero él se ha tenido que tragar al dos veces yo”, ha asegurado y es que un amor de verdad, de esos con los que sientes “el estómago encogido” no es fácil de olvidar, ni de encontrar, por eso Vázquez asegura que ya no quiere pensar en relaciones largas, pero no olvida el amor por lo que sigue ligando a través de la app Grindr.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En cuanto a lo profesional, Jorge Javier se atreve a hacer su propia quiniela de 'GH VIP 6', concurso que cree que ganará Miriam o Koala, a pesar de que el cantante está nominado esta semana. El presentador se basa en el gran número de apoyos que tienen en el exterior, aunque personalmente no tiene favoritismos ya que “me ha gustado que todos los concursantes han sido muy buenos” en una edición que, a su parecer nació bendecida tras la llamada de Isabel Pantoja.