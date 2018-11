Omar Montes es, últimamente, el rey de los titulares. El novio de Chabelita (o ex, depende del día) está constantemente en el foco de los periodistas y es que, sus idas y venidas con la hija de la cantante dan mucho de qué hablar. Sin embargo, estos últimos días se está hablando mucho de Omar por algo muy distinto... ¡Ha sido víctima de un robo en su casa! Una noticia que ha revolucionado tanto al cantante como a sus seguidores, que no dudan en enviarle todo su apoyo a través de las redes sociales. Pero todavía quedan muchas dudas en el aire: ¿Quién ha podido hacer algo así? ¿Sospecha de alguien? ¿Qué se han llevado? ¿Por qué tenía tanto dinero en casa? Pues a todas esas preguntas se ha enfrentado Omar Montes esta misma mañana durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa'.

"Se han llevado todo el dinero que llevaba ahorrando en 3 años, más de 50.000. Ropa, cadenas de oro y la 'Play Station' de mi hijo, nos han dejado sin nada", confesaba el cantante. Ha explicado que "he llegado a las cosas por mi", y asegura "llevo muchos años en la música, yo hago trap, música urbana, y a esa gente de la calle a la que quiero llegar, había llegado ya hace un año". Lo que sí reconoce es que gracias a la televisión ha llegado a un público más amplio, aunque "siempre he tenido muchas visitas en YouTube y muchos seguidores en las redes sociales".

"Agradezco la plataforma de la televisión, me gustaría que a más artistas se le diera la oportunidad de poder presentar sus canciones aquí", intentaba zanjar. Sin embargo Alessandro Lequio tenía preparado un pequeño 'zasca' para él... "Que se enrollen con Chabelita", lanzaba. Lo que el colaborador de Telecinco no esperaba es que Omar tuviera una salida que ha resonado... "O con Ana Obregón", matizaba ante el aplauso de todo el público. ¡Tremendo ZASCA!

"También", aclaraba Lequio. "Está bien, todos tenemos un origen, y mi origen es Ana Obregón, nunca lo he negado, lo reconozco, a mi no me ofende", contaba, "a ti sí parece ofenderte lo de Chabelita".

Omar, desde luego, tiene salidas para todo, y parece que no se 'achanta' ante nada. Salta a la vista que ni las críticas a la montaña rusa de su relación con Chabelita hacen que se preocupe ni un poquito por la imagen que pueda dar. Eso sí, Omar sigue siendo un chico humilde, y ahora ha querido demostrarlo con el estreno de su nuevo canal para MTMad, 'La vida mártir', en el que ha compartido con todos un día normal en su vida, ha presentado a sus amigos, a su familia y ha abierto las puertas de su casa.