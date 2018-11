Anoche vivimos una de las galas más intensas en lo que va de concurso. 'GH VIP 6' despedía ayer a Tony Spina, un muy buen concursante que no pudo derrotar a un imbatible Koala... Con más del 60% de los votos, Tony Spina fue expulsado, diciendo adiós a un concurso que le ha dejado grandes momentos, y amistades. ¿Entre ellas? Makoke. El italiano aseguraba, anoche, haber echado mucho de menos a la ex de Kiko Matamoros pero parece que no quiere tener nada más con ella que una simple amistad: "Te voy a estar eternamente agradecido siempre, mi reality no hubiera sido lo mismo sin ti”, le dijo. “Ha surgido una bonita amistad y siempre te voy a llevar en mi corazón”. Por desgracia, nos da que Makoke se va a quedar con las ganas de tener algo con él… Sin embargo, tras la movidita noche, los ex concursantes decidieron irse de fiesta a "olvidar las penas".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Makoke decidió que no hay nada mejor que irse de fiesta para olvidar todo lo que se ha liado estas semanas... Su guerra con Kiko Matamoros está más viva que nunca y las cosas están tan caldeaditas que la concursante necesitaba una noche sin preocupaciones. ¿Y qué mejor que hacerlo la noche en que su querido Tony Spina podría irse con ella?

Gtres

Pues así lo hicieron. Los ex concursantes Makoke, Tony, Aurah, Ángel Garó... pusieron rumbo a una conocida discoteca de Madrid para darlo todo como hacían en la casa de Guadalix.

Gtres

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero la cosa no acaba aquí, y es que había alguien más acompañando a los ex concursantes... ¡Los hijos de Makoke!

Gtres

Makoke llegó a la fiesta acompañada de su hija, Anita Matamoros, quien parece estar más unida a su madre que a su padre... Ayer mismo, Kiko derramaba lágrimas por ella dado que la joven parece no contestar a sus mensajes, y esta salida madre e hija parece confirmar que Anita podría haber elegido de qué lado está.

Gtres

Tampoco faltó Javier Tudela, que no dejó de compartir con sus seguidores de Instagram lo bien que lo estaba pasando en la discoteca tan bien acompañado... ¿Se llevarían bien, los hijos de Makoke, con Tony Spina? Parece que sí, y es que Tudela no ha dejado de apoyar al italiano toda esta semana en la que estaba en la cuerda floja.

Instagram

Vamos, que Makoke no tuvo dudas y juntó a sus hijos con el que ha sido su gran amigo dentro de la casa, aunque ella misma confesaba que le hubiera gustado tener algo más con él. ¿Será esta la presentación oficial para que sus hijos le den el visto bueno con el italiano? La noche, desde luego, se alargó de lo lindo... A ver cómo acaba toda esta historia.