No tiene el corazón ocupado, pero Lara Álvarez tiene claro que no necesita un hombre para ser feliz. Así nos lo aseguró en la presentación de su segunda colaboración con la firma de joyería Luxenter. La presentadora, que tras su exitosa etapa en 'Supervivientes' ahora presenta las últimas novedades de 'GH VIP 6', no se cierra al amor, o más concretamente a buscar a un padre para cumplir uno de sus sueños: estrenarse como madre. Para dar a conocer las piezas que ha creado, Lara, que dará las campanadas en Cuatro con Jesús Calleja, lució un vestido de Chiara Boni; joyas de Luxenter y zapatos de Úrsula Mascaró.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Guillermo Jimenez HEARST

Sí, la verdad es que estoy muy a gusto con ellos porque antes no era mucho de ponerme joyas. Ellos han conseguido transmitir los valores que tengo y me han identificado totalmente. Las diseñamos juntos.

¿Tienes joyas caras?

No soy de tener muchas joyas, tengo un sello que me regaló mi abuela antes de morir que guardo con tremendo cariño.

Así que, mejor que los hombres no te regalen joyas...

Mejor, no.

Guillermo Jimenez HEARST

Últimamente te vemos más calmada, ¿hay un cambio en tí?

De unos meses para acá he entrado en un equilibrio interno y me he identificado en la mujer que me quiero convertir, y en ello estoy trabajando.

¿Has madurado?

No me atrevo a decir eso, pero sí que he evolucionado.

¿Cuál es esa mujer en la que te quieres convertir?

He descubierto que lo que más me gusta en el mundo es crear emociones, sensaciones, ropa... Me da igual, porque es algo que me aporta retos pequeños cada día. Y luego es identificarme con una mujer con la que me pueda sentir orgullosa porque aporta algo positivo. E ir cambiando lo que no me gusta de mí misma. Principalmente, es dedicarme tiempo a mí. Era algo que necesitaba y el tiempo sola te ayuda a comprender mucha cosas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Guillermo Jimenez HEARST

¿Cómo llegas a ese punto en el que decides cambiar?

No ha pasado nada puntual, pero la perspectiva de cosas importantes, como la pérdida de familiares; asumir que van pasando los años y que la vida también pasa para ti... ¡Si quieres cumplir sueños, lo tienes que hacer ya! Todo esto hace que tengas una conciencia del tiempo diferente y que tengas que planificar las cosas.

¿Pero te han hecho daño?

No es daño. No lo sé. Es una parte nueva de mi vida. Simplemente necesitaba este tiempo para mí, y no es que esté cerrada al amor porque eso llega. Y tengo el ejemplo perfecto en mi casa con mis padres.

¿Ahora a lo mejor buscas otras cosas en un hombre?

Es que no busco nada en un hombre. Ése es el cambio, no busco nada en nadie, busco algo en mí. Por primera vez en mi vida, no pongo adjetivos al hombre que busco. Tengo mucha serenidad.

Si te quedas soltera...

Pues me da igual, porque lo que no voy a hacer es conformarme.

Es raro que una mujer como tú esté sola.

No sé qué decir a eso. Te lo digo honestamente. Pero no sé por qué me está pasando esto. Todo el mundo que ha pasado por mi vida ha aportado y me ha traído hasta el momento en el que estoy. No puedo decir que los hombres de mi vida hayan sido errores, porque sería muy injusta.

Guillermo Jimenez HEARST

¿Se puede ser amigo de una ex pareja?

Si las dos partes entienden que ha sido un proceso de evolución donde habido un cariño infinito.

¿Hay una decepción en el amor?

Sí, pero respecto a mí por no haberlo colocado donde debía. Igual he buscado en la otra persona aquello de lo que yo carecía, y eso es un error.

Fernando Alonso se acaba de jubilar de la Fórmula 1, ¿tenéis contacto?

Eso me lo guardo para mí. Lo que sí es verdad es que nos ha regalado auténticos triunfos. Estoy convencida de que va a empezar una etapa muy feliz.

Te gustan los retos, ¿uno de ellos es ser madre?

Sí, pero para ese reto me gustaría, más que encontrar una pareja, encontrar al padre de mis hijos. El amor te puede fallar con tu pareja, pero nunca puede fallar con un hijo. Un niño es algo muy importante.