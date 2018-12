Alonso Caparrón dejó 'Sálvame' porque tanta exposición pública le estaba pasando factura tanto a nivel físico como a nivel mental. Ahora reconoce que necesita volver a la tele por motivos económicos. Después de protagonizar un polémico desnudo junto a su mujer para la revista Primera Línea, Andrés Caparrós nos cuenta en qué situación se encuentra en esta entrevista exclusiva con Kiko Hernández. A continuación, te damos un resumen de la emocionante entrevista que puedes leer íntegra en nuestro número de QMD! de esta semana ¡ya la venta en tu kiosko!

Ana Ruiz

Sus razones para dejar 'Sálvame'

"Cada día que hacía Sálvame, salía cuestionándome a mí mismo. A mí en la calle me siguen preguntando cómo estoy con las drogas…"

"Hace tiempo que las drogas ya no son el eje sobre el que gira mi vida. Nada más lejos de la realidad".

"Me preocupa mucho que mi imagen vuelva a recaer. Se habla todo el rato de si estoy todavía con las drogas…"



"Había estallado ya el conflicto con Terelu y cuando llegué al programa me metieron en una sala apartado. Ahí entendí que íbamos a darle cancha al tema. Eso ya me molestó porque me cuesta enfrentarme a alguien".

Su trabajo actual

"Ahora hago visitas a domicilio con la Asociación Española contra el Cáncer. Todo lo que me ha pasado cobra sentido. quiero volcar mi vida en eso. Me he pasado 20 años haciendo sufrir mucho a la gente y a mí mismo. Ahora necesito rescatar todo lo mejor que hay en mí."



Su posado desnudo con su mujer

"Nos hemos equivocado con el reportaje que hicimos juntos".



"Temo que no me vuelvan a contratar en Viva la vida".

"Económicamente las paso canutas".



"Mis hijos están muy bien cubiertos por sus madres, a las que quiero y adoro, y vivimos con esas circunstancias".



"Me llamaron para el Deluxe, pero me tiré para atrás. Fue un sacrifico de cojones".



Su futuro

"Me gustaría tener un programa como el que tenía Javier Cárdenas en La 1, con toques de humor".

Sus errores en la tele...

"En el caso de Esther Arroyo fue un comentario desafortunado y ya pedí perdón. A Terelu, la tenía al lado. Ella se estaba riendo y decidió tirar millas".

Y su pasado...

"No he sido el que más he ligado, pero tenía 22 años y estaba en primera línea"

"En mi pasado hay nombres relevantes".

Víctima de acoso

"He sentido esa sensación que pueden ahora mismo sentir muchas mujeres. Me he sentido acosado laboralmente durante una época de mi vida".

"Fue muy incómodo, pero resultó beneficioso porque me hizo trabajar".



"Me enrollé con esa persona. Además, Elena se acababa de quedar embarazada y fue muy jodido. Si piensas que mi trayectoria ha sido fácil, estás muy equivocado".

"Lo hice por acojone".

Sobre su paso por ‘GH VIP’



"Me permitió estar en los platós, estar vivo. Fue mi regreso a Telecinco. Estaba con el tic disparado, estaba muy inseguro".



Su tic

"La gente piensa que tiene que ver con las drogas, pero lo tengo desde los cuatro años. Cuando tú me veas con tics, no es porque esté drogado, es porque hay algo que me preocupa".

Su paso por ‘La Granja’

"Me metí en uno de los peores momentos de mi vida, pero no era abstinencia".

"Es verdad que estaba muy mal y me daban mucho de beber. Les interesaba que no me faltara".

Amigos

"Ninguno. No tengo amigos".

Sobre Belén Esteban: "Es tumultuosa. Es el show y lo entiendo, pero tu explicación siempre queda cortada cuanto intentas argumentar con ella".

Mila Ximénez. "Inalcanzable. Sabiduría y suspicacia desmedidas".

Lydia Lozano. "El comodín. El sparring. No he llegado a conectar con ella".

Kiko Matamoros. "Es un killer. Un destructor. Es un bravo, un echado para adelante".

Chelo García Cortés. Sabes quién es, ¿no? "Sí (risas). La protectora".



Gema López. "Es adorable. Una de las personas con las que no tengo ni un problema".

María Patiño. "Implacable".

Y quedo yo. "Eres un crack. La gente dice mucho, pero yo creo que eres de los más correctos que hay ahí".

Su familia

"Muy bien. He visto a mis padres y a mis hermanas, aunque es cierto que las cosas son distintas".