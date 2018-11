Makoke se ha sentado, esta mañana, en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y lo ha hecho por primera vez después de la dura entrevista de Kiko Matamoros en 'Sálvame', donde confesaba, destrozado, que su hija no contestaba a sus mensajes. Unas declaraciones que el colaborador de Telecinco daba entre lágrimas y de las que su ex no ha dudado en hablar: "Él sabrá, yo creo que si ve un poquito lo que ha pasado en estos últimos momentos se dará cuenta... No hay que ser muy listo para entender los sentimientos que puede tener una persona", ha confesado Makoke, que cree que nunca ha dicho nada malo de su ex: "Todas las palabras que han salido de mi boca en GH han sido buenas para Kiko", asegura, "quiero todo lo mejor para nuestra familia, solo le he contestado a lo que ha dicho de mi hijo, que eso sí me ha dolido".

Lo que tiene claro es que 'GH VIP' la ha curado. Tras su salida de la casa de Guadalix, Makoke asegura que es imposible una reconciliación con el colaborador de 'Sálvame'. "Me ha hecho daño, pero he dado carpetazo". Además, ha confesado sus deseos por hablar en privado con su ex "pero hay mucha contaminación. Que si tú has hablado, que si tú has dicho no sé qué...". Además, la concursante de 'Gran Hermano VIP' ha sido tajante al hablar de lo que siente por Kiko Matamoros: "Ya no le quiero, no como pareja. A ver, le quiero muchísimo, pero no como pareja. Me ha decepcionado mucho". Y es que asegura confiesa que "es imposible retomar una relación con él porque ya no me fío. Habría muchos reproches y mucha desconfianza". Asegura que durante su concurso ha podido hacer su "duelo" y que le han sentado bien estos últimos meses aislada en el 'reality'. "Ha sido como una bomba de oxígeno para madurar mi duelo y me he hecho fuerte", zanjaba.

Pero, ¿cuál es ahora el estado del corazón de Makoke? Lo tiene clarísimo: "Llevo cuatro meses separada, claro que estoy abierta al amor, me hace falta que me mimen y me digan cosas bonitas", y es que confiesa que ella "me casé enamorada, por supuesto, él no lo se...". Considera que "efectivamente hemos vivido una mentira, pero no por mi parte, sino por la suya".

Parece que Makoke está dispuesta a encontrar a alguien que ocupe el vacío de Kiko Matamoros, y es que ella misma confiesa estar "abierta al amor y la pasión". ¿Será Tony Spina el afortunado? Aunque se empeña en asegurar que anoche, que pasaron la primera noche del italiano fuera de 'GH VIP' sin separarse, solo mantuvieron conversaciones, lo cierto es que entre ellos hay mucho 'feelinf'. Eso sí, "es imposible que Tony no guste", confiesa Makoke.

Así que juntos, pero no revueltos, se fueron anoche de fiesta con otra de las protagonistas de todo esto (aunque no lo quieren así): ¡Anita Matamoros! La joven también quiso acompañar a su madre en esa noche tan especial y olvidar lo sucedido con su padre en Telecinco.