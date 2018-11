Cósima y las paradojas de su vida

Cósima, la hija de Ágatha Ruíz de la Prada y Pedro J. Ramírez ha heredado el sentido del humor y la originalidad de su madre. No sólo se presenta a un evento sobre joyería sin portar ni una sola joya como complemento de su 'espectacular' vestido, sino que además cuando le preguntan si es amante de las joyas se queda algo bloqueada y responde dando una de cal y una de arena a la industria de alta joyería eligiendo con cautela sus palabras. Cósima dice que son maravillosas y que en cierto modo hay que preservar lo bello pero no puede evitar ejercer muy sutilmente de activista en contra de lo que en ocasiones hay detrás de esas preciosas piezas de alta joyería y lo que implica lucirlas. "Hombre...cada vez...Es algo maravilloso pero...la verdad es que en la era moderna está desapareciendo. Bueno, como todo lo bonito hay que preservarlo pero... tampoco hay que abusar de ello...porque...supongo que...no es la cosa más... apropiada cada vez más en la vida moderna de hoy en día"

De hecho, nos percatamos, que en sus lóbulos no tiene agujeros para lucir pendientes. ¡Cómo es eso posible si diseña colecciones de bisutería en la firma de su madre! Ella misma lo explica sin perder la sonrisa. "Yo uso de imanes y de clip, mi madre me prohibió hacerme agujeros y luego la he dado la razón". Cansada de hablar del asunto de su madre y 'el Chatarrero' le preguntamos por su situación sentimental. ¿Está enamorada Cósima?; ¿Ha sufrido mucho por amor? Todas las respuestas en el vídeo.