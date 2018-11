Esta semana, la periodista y actual administradora de Televisión Española, Rosa María Mateo, comparecía en una de las comisiones del congreso. Durante sus declaraciones, Mateo dejaba clara su postura frente a los 'reality shows': "Mientras yo sea presidenta de RTVE, juro que no haré reality shows". ¡Bomba! Jurado y perjurado, vaya... Pero eso parece no haber gustado, en absoluto, a los seguidores de los realities, y mucho menos a los abanderados de tales... ¿El perfecto ejemplo? Jorge Javier Vázquez. El presentador es el rey del 'reality' gracias a 'Supervivientes' y 'Gran Hermano', por lo que no le han sentado nada bien las palabras de la administradora. "En este país, en el mundo entero, si haces televisión y no haces 'realities' y desprecias el género, no eres nada", decía Jorge Javier en pleno directo. Pero fue más allá...

En una de sus conexiones con la casa de 'Gran Hermano', el presentador puso en entredicho a Rosa María, pidiéndole a Miriam (la reina inca de los realities) un favor con trampa incluida. Aprovechando que la peruana no sabría quién es Rosa María Mateo, Jorge se atrevió a lanzarle une petición: "Hay una persona que es muy fanática de los realities de este país y me gustaría que le enviaras un saludo, esa persona se llama Rosa María Mateo". Y añadía: "Seguro que te está viendo", sacando su tono más irónico.

"Rosa María Mateo te mando un abrazo muy fuerte, para de sufrir, te quiero mucho, te mando muchos besos Rosa María", decía una inocente (o inculta) Miriam Saavedra, completamente ajena a la polémica. "No sabes lo que te lo va a agradecer, Miriam", comentaba el presentador, ella "es una gran defensora de los realities".

Pero la pullita de verdad llegaba con el último comentario de Jorge Javier: "Toda la gente que hacemos los realities en España le mandamos un quintal de besos, los que hacen MasterChef también". ¡Toma ya! Y a todo esto, la princesa inca seguía sin notar la ironía del presentador y se despedía con un "olé tus ovarios Rosa María, olé".

Su postura respecto a la decisión de Mateo nos ha quedado bien clara, sin embargo, sus 'formas' han desatado diversidad de opiniones en la red, que claramente se ha posicionado entre dos bandos. Por un lado están los que apoyan las palabras de Jorge Javier, y por otro los que creen que se volvieron en contra. Estos últimos se dividían entre los que creen que solo intentaba burlarse de Miriam por no conocer a Rosa María, y los que lo vieron como una absoluta falta de respeto a la figura de Rosa Mª.