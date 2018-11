Kiko Rivera acudió anoche al programa 'Land Rober' de la Televisión de Galicia para presentar a los espectadores su nuevo éxito, 'Mentirosa'. No era la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja visitaba el plató de un programa que, confiesa: "Es el mejor programa de este país sin duda". El cantante estaba encantado con su visita al programa, así que no dudó en unirse a uno de los juegos más míticos del espacio, el 'Mira quen chama', en el que los participantes esperan llamadas de conocidos en sus propios teléfonos móviles. Con los teléfonos del DJ, el presentador y la colaboradora en la mesa, sonó un inesperado 'ring', y era... ¡Isabel Pantoja! En la pantalla se pudo leer 'Mamá New', y Kiko gritó: "¡Es mi madre!".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Al descolgar el teléfono, la voz de la tonadillera comenzó a cantar: "Mi pequeño del alma". Fue entonces cuando todos estallaron y Eva Iglesias (la colaboradora del programa) no pudo contener las lágrimas de emoción.

Durante su intervención, Isabel Pantoja se deshizo en halagos para todos los suyos. "No me puedo creer que me estés viendo", expresó Kiko. A lo que Isabel contestó: "Hombre, claro. ¡Como no te voy a ver! Si las barbas llegan hasta aquí blancas te las corto". Pero si para alguien tuvo palabras bonitas, esa fue Irene Rosales, la mujer de su hijo.

La cantante confesó todo lo que piensa de Irene: "Estoy felicísima de que tenga esos tres hijos que me tienen loquita perdía, y que tenga esa mujer que quita el sentío, que esa es mi nuera", confesaba. "Ha tenido suerte con su mujer, hay que quitarse el sombrero", añadía, "Irene tiene el corazón igual de bueno que él, alta, guapa, maravillosa, y me ha dado a dos nietas maravillosas que son lo mejor del mundo", zanjaba la tonadillera.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Unas palabras que evidencian la buena relación que existe entre Irene y su suegra, algo que no nos sorprende y es que ya la hemos visto juntas en alguna que otra ocasión, desde disfrutando de un concierto de Kiko Rivera dándolo todo en la pista hasta defendiéndose a capa y espada, como hacía hace unos días la propia Irene ante la polémica: "Prefiero la Isabel de ahora, que siempre esté alegre y contenta y que salga todo lo que tenga que salir", confesaba.

Ambas están ahora mucho más tranquilas, y es que su querido Kiko, nexo de unión entre ambas, está más que recuperado. "Está muy recuperado de la depresión, pero no es una cosa que se quita de la noche a la mañana. Sigue teniendo su proceso y creo que ya lo que le hacía falta era volver al trabajo bien y verse animado. Ahora mismo está muy bien", apuntaba Irene, que asegura, además, haberse sorprendido mucho con su cambio físico, "adelgazar le ha venido muy bien para la salud y, obviamente, físicamente está estupendo. Pero lo que nos preocupaba era la salud y ahora mismo está genial".