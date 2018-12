Makoke se sentaba, anoche, en 'Sábado Deluxe' dispuesta a enfrentarse a un polígrafo que revelaría, de una vez por todas, toda la verdad que se esconde tras la guerra entre Makoke y Kiko Matamoros por su divorcio. La ex concursante de 'GH VIP' habló de todo: Dinero, familia... Pero el auténtico 'bombazo' llegó cuando salió el tema de las informaciones más 'escabrosas' de Kiko Matamoros. Durante todo este tiempo se ha hablado de que uno de los motivos por los que se acabó la relación entre ambos después de 20 años de amor, fue que Makoke se habría enterado de una vida de Kiko que desconocía por completo.

Infidelidades, visitas a lugares que dejaron boquiabierta a Makoke... Y es, precisamente esa visita, la que ha dado mucho de qué hablar. Todo comenzó cuando a 'Sálvame' llegaron unas fotografías en las que aparecía el colaborador en un local de lucecitas y les había llegado toda la información al respecto. Pero, ¿quién filtró esa información? Todo apuntaba a que había sido la propia Makoke, así que el polígrafo quiso destapar la verdad. Aunque ella quiso dejar claro que "no", explicó que ella se lo contó a Laura Matamoros, pero no considera que eso sea filtrarlo. Es por eso que el polígrafo determinó que mentía.

"Yo llamo a Laura y se lo cuento, filtrar es que das una información para que se haga pública… yo se lo cuento a ella como se lo cuento a una amiga", confesaba Makoke. Y 'booom' estalló la bomba. María Patiño fue la encargada de detonarla indirectamente: "Si Makoke habla con la hija de su marido y lo sabemos nosotros, ¿quien lo filtra?".



Según ellos... ¡Fue Laura Matamoros! "Laura a mí no me cuenta nada, pero me doy cuenta de que todo el mundo señala a Makoke. Makoke se ha comido un marrón que no le corresponde. Es la verdad y la verdad con ella voy a muerte. Pero tampoco puedo garantizar que todo haya salido de la boca de Laura. Cuando hablas con Laura, no hablas con una periodista", añadía Patiño.

Según la periodista, "Laura acude a mí y me dice quiero saber quién ha filtrado lo de las lucecitas… '¿ha sido Makoke?' y le dije no se te ocurra decir eso porque no es verdad. Quiero saber por qué Laura te ha acusado, porque le dije te juro que Makoke no ha sido", aseguraba. Y es que lo está claro es que entre ellas hay una muy mala relación. ¿Se pronunciará Laura al respecto? Desde luego es, cuanto menos, sorprendente, y es que ella misma confesaba estar cansada de la polémica... De momento solo sabemos que ella pasó la noche del polígrafo con su padre, Kiko Matamoros, de fiesta.