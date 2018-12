El paso de Makoke por 'GH VIP 6' ha curado su corazón. Así lo confesaba ella misma hace unos días en 'El programa de Ana Rosa' y lo volvía a confirmar anoche en 'Sábado Deluxe'. La ex concursante se sometía a un polígrafo en el que estaba dispuesta a destapar a Kiko Matamoros pero en el que también quiso hablar de su actual estado sentimental. "Llevo cuatro meses separada, claro que estoy abierta al amor, me hace falta que me mimen y me digan cosas bonitas. Estoy abierta al amor y la pasión", declaraba. Y es que son varios los hombres que han pasado por la vida de Makoke, algunos más sorprendentes que otros... No podía dejar pasar el poli sin hablar del que es, sin duda, el HOMBRE: ¡Brad Pitt! Sí, Makoke tuvo una noche de pasión con el actor, y aunque muchos dudaban de la veracidad de la historia, anoche el poli lo confirmaba.

"No hubo mucha química", confesaba ella. "Yo estuve con él un jueves y el viernes nos fuimos a una finca en Valladolid… Estaba deseando que llegara el domingo porque no había química", contaba. "Le gustaba Elton John. Comimos en la cama… Es que hay un detalle…", un detalle que hizo que a Makoke se le cortase el rollo, y es que se sacó un trozo de carne de los dientes mientras se comía una hamburguesa, ¡Qué asquito! Pero es algo de lo más natural, ¿no Makoke? Al fin y al cabo, Brad Pitt es humano...

Lo que está claro es que ella se fue con él por el simple hecho de ser Brad Pitt, ella misma lo confesaba. Eso sí, ha dejado claro que "es un señor y un caballero. Que me encantó… Bebíamos… bailábamos… bailamos mucho… El estaba con vaqueros sin camiseta". ¡Menuda cita romántica propia de la mejor película de amor!

Pero ahora no es precisamente el ex de Angelina el que ocupa el corazón de Makoke... es un italiano con unos ojos que quitan el hipo, ¡Tony Spina! Bueno, no sabemos si tanto como ocupar su corazón, pero que a la ex concursante de 'GH' le hace tilín está más que claro, anoche, hasta confesaba que le atrae mucho más, sexualmente, que Kiko Matamoros. ¡Toma ya!

El 'feeling' entre ambos es evidente. Aunque parece que ninguno quiere aceptar que entre ellos hay más que una amistad, Makoke asegura que le parece "guapísimo" y sus miradas hablan por sí solas.

Aunque parece que la cosa no está fluyendo entre ambos, o eso nos hacen ver, Makoke está ilusionada... Ha confesado que ahora está aprendiendo a ligar por Whatsapp y redes sociales y que le está cogiendo gustillo a eso. "Estoy abierta a pasármelo bien y tontear, nunca lo había hecho, me gusta ronear", contaba. Y además, dejó en el aire que ahora en su vida "hay varias ilusiones", así que quien sabe si en unas semanas vemos a Makoke del brazo de algún apuesto caballero rehaciendo su vida...