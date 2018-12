Hace más de dos meses, la casa de Guadalix fue testigo de cómo nacía una "bonita" historia de amor entre Suso y Aurah Ruiz. Los concursantes comenzaron una relación inesperada para todos (y hasta muchos siguen sin creérsela), pero que parece durar hasta hoy. Pese a que ya no están juntos en la casa, se están esperando y tienen intención de continuar con su amor fuera del concurso, aunque ambos saben que será complicado dado el ritmo de vida que lleva la ex de Jesé. Sin embargo, la cosa no podría ir tan bien como la quieren pintar... Aunque Suso está feliz porque se ha convertido en uno de los primeros protagonistas y es el protagonista de la nueva prueba semanal, parece estar teniendo dudas sobre su relación. En la última fiesta que han vivido los concursantes, Suso aprovechó para dedicarle una entrada del blog a su chica: "Muchas veces los miedos atacan a mi cabeza sobre si seguirás sintiendo lo mismo que yo". Un comentario que podría haber enternecido a la ex concursante, pero que consiguió algo muy distinto...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aurah se enteró de esas palabras en 'Sábado Deluxe' mientras debatían sobre el concurso, sin embargo soltó un bombazo: "Tengo muchas cosas que hablar con Suso".

"Mis sentimientos son los mismos, pero me tiene que explicar muchas frases, no a mí si no a cualquier mujer. Yo veía una persona por delante y otra por detrás. Lo estoy esperando, pero le tengo que preguntar por qué dijo esas cosas…", aseguraba Aurah. Al parecer la joven ha escuchado ciertas frases que, confiesa "si me las dice a la cara no sigo con él". ¿De qué se trata?



"Aurah solo sirve para follar", "Aurah es calva", "No tiene cerebro, solo tiene tetas"... ¡Son algunas de las frases que ha dicho Suso sobre su chica! "Eso no se lo permito a nadie. Le quiero muchísimo pero necesito que me explique eso", confiesa Aurah.



"Como su novia que soy, le tengo que pedir una explicación porque no me ha gustado lo que he visto, simplemente eso, sigo queriendo que gane y mis sentimientos son los mismos", explicaba a sus seguidores a través de la red después de que éstas se incendiaran incluso en los que apoyaban a la pareja. "Seguid apoyándole", ha pedido la joven.

Muchos creen que tenían una relación tóxica y que no les augura muy buen futuro, pero solo ellos saben lo que pasará cuando Suso salga del concurso...