'El polvorrón' es el nuevo 'single' de Leticia Sabater, un tema de lo más navideño que la cantante estrenaba anoche en 'Sábado Deluxe'. Con dos buenorros camellos acompañándola en el plató del 'deluxe', Leticia se dispuso a revolucionar al público con su villancico reggaetonero... Desde luego, 'El polvorrón' no es para todos los públicos como decía de sus otros singles 'La salchipapa' o 'Tukutú'. De hecho, este invierno no nos imaginamos a las abuelas bailando en el salón el nuevo tema de Leticia, porque a más de una le puede dar un parraque con frases como "Ya está aquí tu Leti con tu polvorrón, que entra muy suave. Navidad, polvo y ron, polvorrón, polvorrón" o "Papi vamos al turrón, ya vienen los camellos, porro pom pom". Sutil. Muy sutil, Leti. Eso sí, antes de deleitarnos con su música tuvo que pasar por el escáner y las preguntas de los colaboradores del programa, y es que nada más verla saltaron las alarmas: ¡¿Qué se ha hecho en la cara?! Parece que con la llegada de la Navidad no solo se ha querido disfrazar de Mamá Noel y crear su propio villancico, si no que además ha querido auto regalarse un retoque estético más. "Algún retoquito siempre se hace uno", confesaba ella misma en el programa de Telecinco. Pues, Leti, para que a este paso no te vas a parecer a tus muñecas... Porque sí, ahora Leticia Sabater también tiene sus propias muñecas hechas a su imagen y semejanza.

La actriz y cantante ha firmado un acuerdo con 'I love 80', una multinacional que crea productos de 'merchandising', para lanzar artículos relacionados con ella, entre los que están las muñecas hinchables, camisetas... ¡De todo!

Así que tanto retoque, ¿para qué? Si ya sabemos cómo eres, ¡te tenemos en todas partes! ¿Será para encontrar el amor? Ella misma confesaba anoche que "no ligo nada". ¿El motivo? "Mi vida amorosa con tanto concierto y tal", parece que no tiene tiempo de pensar en más que en su trabajo. Aunque tiene claro que la época navideña está para "chingar, beber y enfadarse con la familia", confiesa que ella "no chingo nada" porque con tanto concierto y una agenda tan apretada no tiene tiempo de más.

Pero nada de eso le importa, tiene clarísimo su objetivo: "Quiero disfrutar y pasarlo bien hasta los 65 y que en mi tumba pongan que me quiten lo bailao". ¡Toma ya!