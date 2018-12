El pasado 9 de noviembre, Kiko Matamoros y Sofía Suescun acudieron como invitados a la inauguración de una discoteca en Córdoba, y fue precisamente allí donde se desataron todos los rumores de que entre ellos podía haber algo más que una amistad. Sin embargo, no tardaron en negarlo todo: "No hay absolutamente nada ni lo ha habido", intentaban zanjar cuando todo salió a la luz. Una "negación" que duró bastante poco, y es que semanas después ambos se han encargado de alimentar los rumores... Riéndose, coqueteando, hablando bien cerquita... Entre ellos ha habido química, y de sobra. Entre el colaborador de 'Sálvame' y Sofía Suescun hay mucho tonteo y ambos están encantados de haberse conocido, hasta se han dejado alguna que otra indirecta, como cuando Kiko soltaba eso de: "Me gustaría que se enfadase con Albalá, así se va de su vida", o ella aquello de "con Kiko hablo como adultos, no como niñatos". Vamos, que han alimentado los rumores y mucho.



Sin embargo, Sofía cree que todo ha ido demasiado lejos. Hace unos días presentaba su nuevo canal de Mtmad, 'Los mundos de Sofía' y tal y como comentó a Chic, está algo cansada de los rumores sobre su supuesta relación con Matamoros:"Ya contesté a esto en Mujeres y Hombres y Viceversa. No puedo estar contestando todo el tiempo porque parezco tonta. Kiko Matamoros me dedicó piropos, pero también lo hacen el millón de personas que me siguen en las redes sociales". Y descarta tener algo con él en un futuro: "Estoy muy bien conmigo misma, no necesito a nadie. La gracia se le ha ido de las manos un poco y cuando lo vea le echaré la bronca", comentaba en referencia a las polémicas declaraciones que Kiko realizó en DIEZMINUTOS donde confesó que le encanta estar con ella: "Tengo muchas ganas y mucha necesidad de ir más lejos y de saber hasta dónde está a gusto con esta persona. Mi experiencia me dice que puede ser una relación bonita. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor". Algo que a ella no le sorprende: "Hay tantos chicos y chicas en el mundo que querrían tener algo conmigo…".

Pero hoy Sofía le ha cortado el rollo de lo lindo. Ambos acudían a 'Viva la vida' para hablar sobre 'GH VIP', y mientras comentaban las últimas noticias del concurso y a consecuencia de un vídeo en el que se podía ver como Asraf había acudido a conquistar a Sofía en 'Mujeres y hombres y viceversa', Kiko Matamoros no se ha podido resistir y ha comentado las imágenes: "¡Qué guapa estabas ahí!". Un nuevo lanzamiento de 'caña' que ella ha captado a la primera. Pero, ¿cuál ha sido su respuesta? Pues lejos de seguirle el rollo, le ha dado un 'zasca' tremendo que ha acabado con el tonteo: "Ahí era todavía más pequeña".



Menuda forma de darle calabazas a Kiko Matamoros... ¿Lo habrá captado o piensa seguir intentando conquistar a la reina de los 'realities'?