Desde que Omar Montes saltara a la fama a nivel nacional con su relación junto a Isa Pantoja, el 'culebro' ha levantado tantos defensores como detractores, pero lo que no se puede negar es su particular sentido del humor. De hecho, se está convirtiendo en un habitual en la parrilla de Telecinco, pero sus opiniones no siempre sn bienvenidas por parte del público. De hecho, este domingo el cantante pasaba por el programa de Emma García, 'Viva la vida', para participar en un debate sobre GH VIP 6, en el que él mismo participó hasta hace unas semanas, y cuando le pidieron que se mojara y dijera le nombre de su ganador... ¡al público sólo le faltó encender antorchas e ir a por él!

Omar tiene claro quién quiere que gane GH VIP 6, y no es otro ¡que El Koala! El cantante malagueño tiene en el 'culebro' un fiel seguidor, pero parece que parte de la audiencia (y en especial el público de 'Viva la vida') no comparte su opinión, que fue abucheado nada más soltar el nombre de su ganador... "¡Es muy 'salao'! ¡Es illuminati!", dijo con media sonrisa, aunque no tardó en autocorregirse: "¡Bueno, oye, que también me gusta Miriam!", señaló, aunque en este caso levantó vítores y abucheos a partes iguales.

Teniendo en cuenta que dos de los finalistas seguros ya son Suso y Asraf, cree que quien llegará a la verdadera final es Suso, acompañado de Miriam y Koala, lo que significaría que, según él, este jueves Mónica haría honor a su apellido y se iría 'al hoyo', mientras que el siguiente expulsado por tener menos apoyo sería Asraf, al que, por cierto, Omar se la tiene jurada: "le voy a hacer 'la vida mártir'", exclamó por haberle tirado los trastos a Isa dentro de la Casa.

En ello coincide también, por ejemplo, Sofía Suescun, ganadora de 'GH 16' y 'Supervivientes 2018', que de realities sabe un rato: "Mónica se va a ir este jueves, lo más seguro. También digo que los fans tienen dinero 'ahorrado', porque no ha salido nunca nominada hasta ahora, pero nunca se sabe lo que puede pasar. A mí personalmente me gusta: ha aguantado mucho dentro de la casa, porque al final Miriam ha provocado de maneras muy sucias. Tiene su mérito. Me gustaría que fuera finalista, pero se enfrenta a Miriam y como que está todo el pescado vendido... aunque yo tengo esperanzas en mi Suso", afirmó.

¿Quién crees que tendrá razón y acertará con su quiniela?