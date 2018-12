Parece que fue ayer cuando nos despertamos con la mala noticia que nos dejó en shock: Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaban los trámites de divorcio. Pero no fue ayer, han pasado ya dos años y la pareja sigue en disputa por la custodia de sus cinco hijos, o seguía. Y es que, cuando ya todos esperábamos la noticia de que tendríamos que verles en un juicio, el ex matrimonio ha anunciado que finalmente han conseguido alcanzar un acuerdo de custodia que ha satisfecho a ambas partes. Esto lo hemos conocido gracias a un comunicado público de la abogada de Jolie que ha difundido el portal de televisión Enternainment Tonight.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Esto es sin duda una buena noticia para Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, los seis hijos de la pareja, que han vivido durante estos dos años las duras declaraciones y disputas de sus padres por hacerse con un régimen de custodia en el que pudieran verlos lo máximo posible. El acuerdo, según la letrada, se basa en las recomendaciones del evaluador de custodia de menores aunque no han trascendido los detalles de los que constará este acuerdo para poder proteger a los menores.

A pesar de la discreción de la abogada, la revista People no ha tardado en conocer los detalles según una fuente cercana a las dos estrellas de Hollywood. Y aquí ha saltado el detalle crucial de este acuerdo: ¡es temporal! Es decir, que si dentro de un tiempo algunos de los dos padres, como ya ha pasado, no quiere seguir con estos términos se volvería de nuevo a negociar un nuevo acuerdo que consiguiera tener contentos a ambos. ¿Y por qué se hace así? Para que las cosas “pueden seguir avanzando en la dirección correcta”, según la fuente citada. Es decir, para no tener que verse las caras en los juzgados.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La primera cita del juicio, ante el mismo juez que les casara en 2014, esta prevista para este mismo martes 4 de diciembre, una cita a la que ahora ya no será necesario acudir por tener un acuerdo, tal y como querían Angelina y Brad Pitt. Y es que, aunque no estén de acuerdo en los detalles, una cosa tienen muy clara: la seguridad y la estabilidad de sus hijos es lo primordial.