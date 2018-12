Pero qué envidia nos da esta señora. Kim Kardashian ha hecho las maletas y se ha ido se ha Bali, Indonesia, para tomarse un respiro de su ajetreada vida. Mientras nosotros nos pelamos de frío por este lado del mundo, las hermanas Kardashian se están torrando, y nunca mejor dicho. Kim, Kourtney y Khloé disfrutan del sol de Bali para seguir dándonos envidia de la buena. Pero esta vez no lo han hecho solas. Las hermanísimas se han llevado a sus respectivos retoños: Kim, a North, de 5 años, y Saint, de 2, –la pequeña Chicago se quedó con papá, Kanye West–; Kourtney cargó con Penélope, de 6, Mason, de 8, y Reign, de 4; y Khloé, a la pequeña True, de apenas siete meses. Se llevaron hasta a Scott Disick, ex marido y padre de los hijos de Kourtney.

GTres

En un momento del viaje, Kim se tomó un respiro de sus hijos, hermanas y sobrinos y aprovechó la soledad del momentos para darse un 'agüita' tal que así. Sólo ella podía estar refrescándose las piernas -y ya de paso mejorando la circulación con agua 'fresquita', que es muy bueno- con un cazo y un cántaro.

GTres

Porque ella es así, sencilla, y se refresca como muchas de nuestras abuelas lo hacían en sus pueblos: con el cántaro y agua fría. Kim, que para su baño balinés lució un mini bikini en tonos burdeos, su pelazo y sus exuberantes curvas, tuvo que dejar atónitos a todos los locales con sus poses, fijísimo. La reina del reality 'Keeping up with the Kardashians' hizo un despliegue de posturas. Y es que, a poses no le gana nadie. La empresaria iba cogiendo agua con el cazo y se la tiraba por encima de las piernas y los brazos. Si es que Kim es única en su especie.

Getty HMI

A su vuelta a Estados Unidos, Kim y sus hermanas, acudieron a la gala de los People’s Choice Awards para recoger un premio al mejor reality de 2018. Khloé, Kim y Kourtney Kardashian estuvieron acompañadas por su hermana Kendall y su madre, Kris Jenner, encantadas con el galardón.