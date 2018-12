El actor Kevin Costner, un enamorado de la naturaleza, ha puesto en alquiler una de sus más espectaculares propiedades: este pedazo de rancho que tiene en Aspen, Colorado. La finca, que cuenta en total con unos 650 mil metros cuadrados, tiene seis habitaciones, seis cuartos de baño, dos aseos, 3 jacuzzis, embarcaderos, trineos y, ¡hasta un campo de béisbol! Vamos, que no le falta de nada.

Ubicado en un idílico paraíso natural a escasos minutos del pueblo de Aspen, el casoplón, en el que el actor contrajo matrimonio con la modelo Christine Baumgartner allá por 2004, es ideal para los que son fans de los deportes de invierno. En el interior predominan la madera, los ambientes cálidos y acogedores, perfectos para pasar los días más fresquetes del año.

Eso sí, si quieres pasar una noche en este idílico terreno, vas a tener que romper tu hucha y la de toda tu prole. La casita del actor de 'El Guardaespaldas' cuesta 30.000 dólares la noche, es decir, unos 26.490 euritos. Nos conformaremos con ver las fotos...

Vistas a la montaña

¿Lo mejor de la casa? Esta zona con terraza y chimenea donde poder celebrar fiestas o eventos con invitados y disfrutar, además, de las inmejorables vistas a las montañas. No podemos dejar de mencionar que en el terreno de la 'casita' de campo del actor hay un lago... too much para el body.

Gran comedor muy luminoso

La chimenea divide el salón del comedor, que cuenta con una amplia mesa para recibir a invitados.

Estancias súper cálidas y acogedoras

Madera y ambientes cálidos y acogedores como éste es lo que más predomina en la casa del actor.

Amplísimo salón con grandes ventanales

Éste es el salón principal, que cuenta con múltiples ventanas y una escalera que lleva a la segunda planta.



Una habitación con vistas

El dormitorio principal, con vistas a las montañas, tiene una cama de matrimonio y grandes ventanales.

Relax para después del deporte

Aspen es uno de los destinos preferidos por los amantes de los deportes de invierno. Y qué mejor que acabar el día con un chapuzón en esta piscina... ¡Qué envidia!