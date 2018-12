Desde que supimos de su relación, hemos estado esperando un anuncio de boda de Nagore Robles y Sandra Barneda como agua de mayo. Y aunque han pasado años desde entonces, no hemos perdido las esperanzas. Por eso, cada vez que nos las encontramos en algún acto, ¡aprovechamos para que nos pongan al día! No es que no sepamos que su noviazgo va viento en popa (el beso que se dieron en directo durante el 12º Debate de 'GH VIP 6' lo demuestra), pero sí que nos está faltando un bodorrio que anime el cotarro. Lo cierto es que Nagore tiene ganas de pasar por el altar, pero parece que Sandra aún se lo está pensando, porque, según cuenta la vasca, ella se lo ha pedido, ¡pero Barneda se lo sigue pensando! ¿Conseguirán dar el paso antes de que acabe la década?

