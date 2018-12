El 'klan' Kardashian-Jenner es especialista en sobrellevar crisis de imagen, y con Kris Jenner, la matriarca y 'mamager' de la familia, nada es imposible. El último 'palo' que les han dado se lo ha llevado Kylie Jenner después de que varios medios e Instagrams pusieran a rapero Travis Scott (pareja de Kylie) de vuelta y media después de que aparecieran unas imágenes de él en un balcón supuestamente liándose con una chica. Ha sido el propio Travis el que ha explotado en Instagram y ha explicado que todo eso es, básicamente, "mierda falsa" creada por los "trolls" para destruir el "amor verdadero" que siente hacia su chica. Una chica a la que, por cierto, hace unas semanas llamaba "wifey" (esposa) y ella a él "hubby" (marido).

Pues bien, aunque ninguno de los dos ha salido al paso para confirmar si son marido y mujer, parece que la parejita ya habría pasado por el altar a juzgar por los apodos con los que se llaman, la defensa a ultranza de su relación y la última foto de ellos juntos que la propia Kylie ha compartido en Instagram Stories con el icono de un anillo de compromiso. ¿Será esa la forma que tiene ella de decir que poco le importan los rumores de crisis porque su supuesto matrimonio está por encima?

A pesar de todo, algunas fuentes cercanas a la familia han asegurado que no se han casado todavía, ya que están muy ocupados con su hija recién nacida y con su nueva casa, una mansión de 12 millones de dólares, por no hablar del trabajo: Kylie es la dueña de una empresa de cosméticos billonaria y Travis lo está petando con su último disco, 'Astroworld'. Tiempo, lo que se dice tiempo, no tienen, la verdad porque, además, ahora el cantante ¡se ha apuntado a la universidad! Y a Harvard, nada menos...

Sea como sea, habrá que seguir esperando a saber si Kylie y su churri han pasado ya por el altar. Al fin y al cabo, recordemos que la pareja es muy dada a llevar las cosas en estricto secreto: si ella fue capaz de no confirmar su embarazo hasta un mes después de que naciera su hija Stormi, ¿cómo no va a ser capaz de guardar el secreto de una supuesta boda?