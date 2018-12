Ya han pasado tres meses desde que Carmen Borrego enseñara su nueva cara al mundo. La menor de las Campos se sometía a varios retoques estéticos que incluían un lifting de cuello y un retoque de cejas y párpados, dejando a Carmen como nueva. Y es que, la pobre, estaba un poquito acomplejada por los estragos de la fuerza de la gravedad sobre su rostro… Pero la cosa no quedó aquí. Carmen no terminaba de "encontrarse" en ese nuevo físico y quería luchar por encontrar la imagen perfecta para ella y verse bien, así que aceptó el gran reto de 'Sálvame': Comenzó una sección en el programa de Telecinco en la que cada semana mostraría diferentes cambios de 'looks' hasta dar con el adecuado. Además, estaría en constante lucha con la báscula para perder un par de kilitos a base de mucho entrenamiento...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La primera vez aparecía con una melena corta, un corte de pelo garçon teñido de rubio platino que le daba un gran parecido a su hermana Terelu o a Úrsula de 'La Sirenita', como bien comentaban muchos seguidores del programa.

Poco después reaparecía con un nuevo y radical cambio; ¡De morena! Melena larga conseguida con elaboradas extensiones, y teñida de un cobrizo oscuro. Adiós al rubio de la familia... Además, se peinaba con unas ondas al agua que ya han despertado ciertos parecidos razonables.

Pero parece que Carmen ha firmado un: "HASTA AQUÍ". La colaboradora ha aparecido, hoy, en su programa, totalmente indignada y "hecha una mierda", ha confesado ella misma. Aunque asegura que "no critico el trabajo de nadie", confiesa no sentirse "motivada" con el reto. ¿El motivo? Ha sentido que han tratado de "ridiculizarla" constantemente. "Me siento disfrazada", comenta Carmen, y eso es algo que nunca le ha gustado porque "tengo mucho sentido del ridículo".

La colaboradora está cansada de las críticas de sus compañeros, que no se han cortado un pelo a la hora de valorar sus 'looks'. Belén Esteban ha confesado que no le ha gustado ninguno de sus cambios, aunque ellos no dudan en animarla a seguir y a no tirar la toalla.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Hasta no aguanta su intento de bajar de peso, y es que confiesa que incluso está dolida con su entrenador, Gonzalo, que hace unos días declaraba que Carmen se queja por todo y que no lo hace bien. Ella, que asegura que se esfuerza todo lo que puede, confiesa que al escuchar esas palabras "salgo y me entran ganas de comerme unas magdalenas y a tomar por culo todo". ¡No decaigas, Carmen! Y es que la colaboradora, a veces, siente que su trabajo en este tiempo atrás no ha servido de nada y no es más que un muñequito de feria.