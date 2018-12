La guerra entre los Makokikos parece no tener fin. Tras el tenso enfrentamiento en 'Sábado Deluxe' entre Kiko y Makoke, ahora es Javier Tudela el que vuelve a pisar el plató de 'Sálvame' para hablar de la realidad de la separación de su madre y el colaborador. Recordemos que durante el 'Deluxe', la expareja se dijo lo más grande en directo. Entre algunas perlas que soltaron fueron este cruce de acusaciones."El que piense que no se quiere a tu pareja por tener una relación extra matrimonial es porque es un analfabeto emocional", ha aclarado. "Se puede querer a dos personas a la vez", unas palabras que han sorprendido muchísimo a Makoke, y no ha podido evitar derrumbarse.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Al principio, Javi ha hablado de que su madre estaba enamorada cuando se casó con Kiko, porque "ella no sabía que Kiko tenía una tercera persona". Y poco a poco, el hijo de Makoke ha ido entrando en temas más controvertidos, como por ejemplo la nueva vida del colaborador. "Es verdad que a lo mejor debería planteárselo de otra manera. Debería estar más tranquilo, centrarse más en su trabajo. Pero está en su libre derecho de hacer lo que quiera", ha dicho Tudela.

Telecinco

Después de estas confesiones y de decir que se mojaría más si no tuvieran una persona en común –es decir, Anita Matamoros–, Javi ha vuelto a explicar que ha ayudado económicamente a su madre y a Kiko. Estas declaraciones han provocado la ira de Matamoros, que ha llamado por teléfono al programa. El colaborador ha querido dejar claro que jamás ha utilizado a Javi para facturar y que su hija Laura nunca le ha prestado dinero.

La conversación se ha ido poniendo calentita cuando Kiko ha estallado: "No le debo puñetero duro a nadie. Que tú y tu abuela habéis mantenido esa casa es mentira, además de humillante y doloroso". Javi se ha defendido diciendo que él nunca ha dicho eso, sino que en los últimos meses ha sido el encargado de cargar con los gastos de la casa. Además, matizaba una y otra vez que nunca ha pedido de vuelta el dinero que ha prestado. "Me parece un chiste que digas que por prestar dinero has mantenido esa casa", ha añadido muy enfadado Kiko.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Javier, que no sabía dónde meterse, le daba las gracias por todo lo que le ha cuidado, reiterándole que nunca se lo ha echado en cara. Sin embargo, Matamoros ha respondido: "Tú no, pero tu madre sí". Para desmontar la versión de Tudela, incluso ha echado cuentas de lo que supone mantener económicamente esa casa.