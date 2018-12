Bárbara Rey fue la primera anfitriona de la nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. La actriz abrió las puertas de su casa a Nicolás Vallejo-Nágera, Falete y Gloria Camila Ortega Mohedano para obsequiarles con una suculenta cena. El menú que habría preparado la madre de Sofía Cristo consistía en crema de alcachofas murcianas, rabo de toro con patatas panaderas y un sorbete de avellanas casero pero un accidente doméstico arruinó el entrante. Después de recibir a sus invitados y disfrutar de un rico aperitivo a base de jamón y queso, Bárbara y sus comensales pasaron al comedor y la vedette volvió a la cocina para servir el entrante.

En la cocina, mientras calentaba la crema de alcachofas en la vitrocerámica, al abrir el armario superior para sacar la sal, se le cayeron un par de botellas. Con tan mala suerte que una de ellas, la de aceite, se cayó en la olla y se rompió arruinando su crema de alcachofas murcianas.

Ante las lágrimas de Bárbara, sus invitados se mostraron muy comprensivos y, como no querían probar sus dotes como faquir, por los cristales que flotaban en la crema decidieron pasar al plato principal.

Mientras degustaban el rabo de toro, que no fue del agrado de todos, Bárbara habló de los hombres de su vida. De Ángel Cristo, el padre de sus dos hijos, dijo que había sido el hombre de su vida. "Creo que lo tengo superado. Aunque a veces me vienen recuerdos que no son muy agradables, intento pensar en cosas buenas. Yo le quería, trabajaba con él y tuvimos dos hijos maravillosos. Lo dejé todo por él y me fui a vivir al circo. Ensayé 2 días y salí con los elefantes. Me tomaba un Orfidal cada vez que salía a la pista. He sufrido mucho, pero nadie más, ni antes ni después, me ha querido como él. Creo que no se supo querer y tampoco supo quererme a mí. Es el hombre que más me ha querido pero también es verdad que es el hombre que más daño me ha hecho" contó.

Sobre su supuesto idilio con don Juan Carlos de Borbón, prefirió callar. "Los rumores como la canción 'Rumore, rumore'. Que te lo cuenten los demás que lo saben mejor que yo" dijo. "No me importa contestar pero contesto lo que yo quiero y lo que a mí me da la gana. Hay cantidad de rumores que no son ciertos. En Sálvame se lo saben todo" contestó.

Como fin de fiesta, apareció Sofía Cristo que, tras presentar su nuevo tema 'My Heart', quiso que su madre rememorara su pasado como vedette con unas plumas. Bárbara se metió en su papel y decidió sacar su lado más pícaro a pasear. La vedette se marcó un objetivo: Colate Vallejo-Nágera.

"Si lo miras más que guapo es atractivo. Tiene un encanto muy especial" confesó la vedette sobre el ex marido de Paulina Rubio. "Me han venido ganas de jugar a ser vedette otra vez y al único que se podía provocar era a Colate" dijo.

Mientras Bárbara sacaba a pasear sus armas de vedette, Colate empezaba a pasar calor. Al ritmo de "Los hombres para mí son como marionetas de cartón..." Bárbara se acercaba a Colate que empezaba a tener calor y quería quitarse la chaqueta.

Nicolás aguantaba con una sonrisa los coqueteos de Bárbara mientras Gloria Camila le abanicaba. "He visto que a Colate le estaban dando unos sudores y unos calores" afirmaba la hija de Ortega Cano. Tras el baile, los comensales votaron y le otorgaron a Bárbara 16 puntos como anfitriona.