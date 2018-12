Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo. Instagram, al igual que otras plataformas, es ahora un marco en el que anónimos y famosos comparten los detalles más íntimos de sus vidas, algo que está trayendo consecuencias, y no todas buenas. Si bien es cierto que ahora los seguidores de las 'celebrities' tienen la suerte de poder estar en contacto con sus ídolos, seguir su día a día y hasta escribirle mensajes, no es oro todo lo que reluce... Las críticas y los 'haters' no tardan en aparecer. Y eso los famosos lo saben muy bien. El último en comprobarlo ha sido Iván Sánchez, el actor de 'El guardaespaldas' o 'Hospital central' ha sido víctima de ese mal lado de las redes sociales, aunque lo suyo ha ido mucho más allá. Iván Sánchez ha denunciado ser víctima de ciberacoso a través de la red, un tema muy serio que también está afectando a su chica, Ana Brenda. Ambos han denunciado a la policía lo sucedido y lo han compartido a través de las redes sociales para concienciar a sus seguidores.

"Espero que reaccionen con prontitud ante la denuncia ejecutada ya en juzgado y ofrezcan a la policía todos los datos necesarios de las cuentas que diariamente se crean para ejercer bullying y acoso psicológico en esta cuenta y en la cuenta de @anabreco", ha escrito el actor en sus redes. Además, no ha dudado en animar a sus seguidores a no quedarse callados ante el acoso: “Invito a tod@s los que quieren redes limpias de indeseables que no tienen vida y se dedican a verter su miseria por aquí, a que reporten a Instagram y denuncien y bloqueen este tipo de acciones. Gracias”.

Su chica, Ana Brenda, también se ha pronunciado a través de la red, pidiendo colaboración para dar con esas personas que les están acosando.



"Si tienen fotos o pruebas que puedan ayudar a la investigación favor mandarlas a denunciabullying2018@gmail.com", les pedía a sus millones de seguidores en la red.

La pareja de actores vive un romance que va viento en popa desde que se conocieron rodando la telenovela 'Lo imperdonable' en México mientras él estaba casado con la actriz española Elia Galera, y es precisamente esto lo que está alimentado las críticas de ese ciberacosador, que ha dejado mensajes de lo más preocupantes en las redes de ambos criticando su relación.

Y ellos no son los únicos que sufren este tipo de acoso en la red, ya lo hemos visto en otras ocasiones, en rostros como Dulceida, Miguel Bosé... Son muchas las 'celebrities' que se quejan de que las críticas, en internet, a veces van demasiado lejos.