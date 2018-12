Recién llegado de Los Ángeles y antes de irse a Moscú, Julio José Iglesias hizo una parada en la capital para asistir a las "bodas de plata" de María Jesús Barreñada Muñoz como abogada en el restaurante 'La Pesquera de Madrid'. El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler nos dijo que no descarta volver a hacer una gira con su padre, recuperado de sus problemas de salud, y también habló de otras... "cositas". ¿Quién iba a decir que, a sus 46 años, ya ha tirado de Viagra? ¿O la relación que tiene con el que podría ser su hermano, Javier Santos?

¿Ese proyecto que hiciste con tu padre se ha parado?

Es una cosa que hicimos hace tres años. El otro día me propuso hacer algunos conciertos con él otra vez. Pero ahora estoy haciendo mi propia gira en Estados Unidos, los países del este de Europa...

¿Cómo ha acogido que se vuelva a abrir el caso por su supuesta paternidad?

Yo de eso no hablo con mi padre. A mí me robaron un termo de agua que uso cuando practico deportes acuáticos hace menos de dos años. Y luego me entero por la prensa que han presentado esa prueba para el juicio.

Si te encontraras con Javier Santos, ¿qué harías?

Yo hace 20 años me lo encontré y le saludé, pero fueron treinta segundos. Ahora si un juez dijera que es mi hermano, también le saludaría, pero no le llamaría hermano.

¿Entre los hermanos tampoco lo habláis?

No, porque es un asunto que empezó hace muchos años. Me parece que esto se ha alargado mucho tiempo y ya se tenía que haber solucionado. Esto parece la historia interminable.

Seríais más para repartir la herencia...

Es que supuestamente no hay que repartir nada. De todas formas, gracias a Dios gano mi dinero y no me puedo quejar de la vida que tengo. Soy una persona feliz.

Tu hermana Ana va a ser madre, ¿tú para cuándo?

Sí quiero ser padre, pero tampoco es una cosa por la que tenga prisa.

Vas a cumplir 46 años. Se te va a pasar el arroz...

A mí me funciona todo bien. De todas formas, hay una pastillita azul, que se llama Viagra, que de vez en cuando la he usado. (Risas)

¿Cómo ves a tu madre con Mario Vargas Llosa?

Están felices. Mario es buen tío. Cuando estoy con él hablo de fútbol, porque los dos somos del Real Madrid.

Se dijo que se casaron en secreto en su viaje a Perú.

Es mentira, pero no me molestaría porque toda mi familia se casa por sorpresa.

Oye, ¿y cantar con tu hermano Enrique?

Me encantaría, pero yo pego más con mi padre porque Enrique está haciendo otro tipo de música, que le va de maravilla. Mi hermano y yo nos llevamos muy bien y hacemos una pareja de gamberros... Hay veces que le acompaño en sus giras y nos reímos mucho.