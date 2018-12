Elena Tablada y Javier Ungría cuentan los días para darse el 'Sí, quiero'. Después de su boda por lo civil en Miami, la pareja va a pasar por el altar en la tierra de la diseñadora, Cuba. El gran bodorrio se celebrará este próximo 8 de diciembre en la iglesia de San Juan de Letrán. Un lugar muy especial para ellos ya que allí se casaron los abuelos de Elena. Los novios llevan en La Habana varios días para preparar todo para el gran día, junto a ellos también está la hija de la diseñadora y David Bisbal, Ella. La pequeña seguro que tiene un papel muy importante en la ceremonia, aunque no sabemos si le gustará o no a su padre. Lo que tenemos claro que no le ha hecho ninguna gracia a Elena es ver cómo su ex se ha colado en el día más especial de su vida...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Como estás leyendo: ¡David Bisbal también ha viajado a Cuba! ¿Cómo? Por si no te lo crees, te traemos la prueba gráfica: una fotografía compartida por Cristo Báñez y Madame de Rosa, los coaches de ‘Quiero ser’, el programa que presentaba Sara Carbonero ha revolucionado a sus fans. Pero, ¿por qué? ¡El avión en el que han viajado hasta la isla llevaba el nombre del cantante! Una coincidencia que ha dejado boquiabiertos a los estilistas, que han comentado: "Esto es muy fuerte, que en el avión que nos vamos es de David Bisbal". Este avión, un A330-200 de Air Europa que hace el trayecto Madrid Miami, lleva el nombre de Bisbal desde 2010.

Instagram

Y es que esta coincidencia ocurre justo cuando la relación entre los ex es peor que nunca. Elena no gana para disgustos. A su guerra abierta con Rosanna Zanetti y David Bisbal a la que se sumó María Ferre, madre del cantante, la diseñadora recibía una mala noticia a pocos días de su boda: Eva González, María José Suárez y Raquel Rodríguez no podrán estar en la isla arropándola en uno de los días más importantes de su vida.