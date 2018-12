Revive la gala 11 de 'OT 2018': La expulsada, primeros finalistas y la 'pullita' de Roberto Leal a Pablo, el novio de María

Gala once de 'Operación Triunfo 2017': Se marcha uno de los concursantes más queridos de la edición (Roi Méndez), Aitana se marca su mejor actuación con 'Procuro olvidarte', los chicos reciben el disco de oro, Amaia se corona como la gran primera finalista con una puntuación de 10 tras 10... ¿Lo recordáis? Pues como si de un 'deja vú' se tratase, la gala 11 de 'OT 2018' ha revivido todo aquello. Un nuevo disco de oro, otra pamplonica que arrasa, una nueva expulsión... Así ha sido la última gala del concurso.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Jordi Bardajil

Natalia y Famous, primeros finalistas

Jordi Bardajil

Qué será lo que tiene Pamplona... Arte, desde luego, le sobra. Natalia se coronaba ayer como la gran favorita tras convertirse en la primera finalista de la edición con un 10 de cada miembro del jurado, un total de 40 puntos que nos recordaron, y mucho, a la gran Amaia Romero. Tras las puntuaciones del jurado, eran los profesores quienes debían elegir a un nuevo finalista, y optaron por Famous, sin duda, una de las grandes voces del concurso.

Ahora son Alba Reche, Miki, Julia y Sabela quienes se juegan el pase a la final. La pelota está ahora en el tejado de la audiencia, que con sus votos decidirá quién se convierte en el tercer finalista... No sabemos qué pasará, pero Alba es una de las grandes favoritas de la edición... Hagan sus apuestas.

Marta dice adiós a su sueño

La de Torre del Mar se despedía ayer de la academia, perdiendo la batalla contra la galleguiña Sabela. Aunque fuera, estamos seguros, le esperan grandes éxitos, eso sí, no sabemos si como Marta Sánchez (que ese nombre ya está cogido). Al ritmo de 'Somos', sus compañeros la despedían con muchísimo cariño, y es que Marta nos ha regalado momentazos para el recuerdo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Jordi Bardajil

Los chicos reciben el disco de oro

Jordi Bardajil

Al igual que en la edición anterior, los concursantes han cosechado un gran éxito entre el público, y el mejor reflejo es ese disco de oro que ya disfrutan... ¿Será el único?

Roberto Leal, tan pícaro como siempre

No hay gala en la que el presentador no nos deje alguna anécdota, y es que es tan divertido y pícaro que no podemos evitar quererle. Además del bailecito que se marcó en la salsa de Sabela, la conga que protagonizó junto a los concursantes, y ese orzuelo que le acompañó toda la noche y no tuvo reparo en enseñar, Roberto nos dejó un momentazo gracias a la visita del novio de Sabela. Como cada nominada, recibió la visita de un familiar, y no era otro que su chico. Y haciendo gala de su humor, el presentador tiró de picaresca para recordar al novio de María (Pablo). "Te voy a hacer una pregunta que me gusta siempre hacer que es... qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de...Ay, no, no", soltaba Roberto. Sabela y su chico no pudieron más que reírse y la gallega no dudó en responder con un tierno: "bailar salsa". Una especie de racadito a Pablo que no ha dejado indiferente a nadie.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Muy fan de la referencia de Sabela a los bailes de Roberto Leal 😂 #OT18Gala11 pic.twitter.com/eUsbK10EeG — TV Gifs (@fer_gifs) December 5, 2018

Alfred visita el plató y ¿habla? de Amaia

El concursante de la pasada edición estrena disco y acudió a la que es su casa para presentar su primer 'single', y no lo hizo sin hablar de la que fue su gran amor, Amaia Romero. Aunque... Prefirió ni nombrarla.

Jordi Bardajil

El catalán desveló para quién iba dedicado su nuevo single ‘De la Tierra hasta Marte’: “Este tema lo compuse aquí. Es el single. Empezó siendo un poema para otra persona que estaba aquí y ahora es una canción. Espero que os guste”.

La visita de Rosana

La cantante canaria también fue una de las invitadas de la noche, cantando 'En la memoria de la piel'.