Aurah habla sobre su supuesto idilio con Tony Spina

Suso no pasa por su mejor momento dentro de la casa de 'GH VIP 6'. Pese a que se ha convertido en uno de los primeros finalistas del concurso, está muy preocupado por lo que pueda estar pasando fuera... Y no, no hablamos de las críticas de los seguidores del programa ni de que haya ningún problema entre sus seres queridos, si no que se está comiendo la cabeza, de lo lindo, por Aurah Ruiz. Los concursantes se enamoraron en su paso por la casa de Guadalix, pero ella ha tenido que abandonar semanas antes que él, así que no puede evitar pensar qué estará haciendo la joven fuera: "¿Me estará esperando?", "¿Me quiere?", "¿Se acuerda de mi?"... Miles de incógnitas que revuelven su cabeza. Pero sus dudas, lejos de dispararse, la pasada gala se incrementaron muchísimo, y es que Aurah no contestó a su declaración de amor y el concursante ya piensa que la canaria ya no está enamorada de él.

Sin embargo, Aurah ha querido zanjar la polémica y ha entrado en directo en 'Cazamariposas' para aclarar que sigue enamorada de él y que no pudo contestarle porque la organización no se lo permitió pero que le hizo un corazón con el que debería haberse quedado tranquilo. Pero las cosas, fuera, no están tan tranquilas como parece. Cuando Suso salga de la casa va a tener que hacer frente a numerosos rumores... ¿El último? Aurah y Tony Spina podrían haber tenido un idilio. Según ha revelado Albert Jardí, el jueves, Tony y Aurah estuvieron tonteando en una conocida discoteca madrileña. Después de esto, según han comentado las fuentes de Jardí, Aurah llamó sobre las 06.00 horas de la madrugada a la habitación de su compañero.

Una información que no ha sentado nada bien a la concursante, y no ha dudado en pronunciarse al respecto. "Cuando se les va la bola a los del @cazamariposastv como es de costumbre nada nuevo en ustedes! Venga entonces", escribe en sus redes sociales mostrando su evidente enfado.

#TRAICIONAURAH cuando se les va la bola a los del @cazamariposastv como es de costumbre nada nuevo en ustedes! Venga entonces 😙 — Aurah Ruiz (@aurahruiz) December 5, 2018

Entre los seguidores del programa, las opiniones están divididas entre los que tachan a Aurah de "falsa" por creerse algunas informaciones del programa y desmentirles, de esa forma, con las suyas, y los que creen que no son más que rumores sin fundamento y siguen apostando por el amor que hay entre Aurah y Suso.

Ella, tras aclararlo, sigue a lo suyo: Apoyar a Suso para que se convierta en el ganador de la edición. Pese a que tienen cosas que aclarar cuando salga (ciertos comentarios que han hecho daño a Aurah), su relación sigue en pie y parecen estar de lo más enamorados... Habrá que ver como acaba esta historia.