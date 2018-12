"Hola a todos, no soy de hablar nada por aquí pero quiero compartir con vosotros que tal día como hoy de hace un año me dio un infarto cerebral… lo llamado hoy en día ICTUS!!! El cual te entra sin avisar, te entra x sufrir… llorar, luchar… y x muchos motivos más los cuales ni los médicos te saben decir…". Así ha contado Loli Pozo, concursante de 'Gran Hermano 15', que su vida ha atravesado un duro revés al sufrir un ICTUS. La que fuera compañera de Yoli, Juanma, Jonathan, Azahara... ha decidido utilizar sus redes sociales para confesar lo sucedido, y concienciar, así, a sus seguidores, de que hay que vivir cada día intensamente. Ha aprovechado, además, para dar las gracias a todos los que la acompañaron en esos duros momentos: "Tengo que dar GRACIAS A DIOS que no me ha dejado muchas secuelas y q estoy viva… pero también me tengo que acordar de los que quedaron en el camino y no salieron del Hospital… Sólo agradecer a mi hermana Mayca que me cuidó desde el minuto uno hasta que salí del hospital, y a toda mi familia q estuvo y siguen estando conmigo, a mis amigos… Y esa gente que conocí en el hospital yo les llamo familia sin sangre. GRACIAS… GRACIAS… Consejo, ser felices, disfrutar el momento y vivir!!!".

Lo cierto es que llevábamos mucho tiempo sin saber nada de Loli. ¿Lo último? Su gran cambio físico y su presencia en la boda de Yoli y Jonathan (sus compañeros de edición). En septiembre del pasado año, la gran hermana nos mostraba con orgullo su cuerpo tras perder 15 kilos.

Un nuevo revés para Loli, que entró en la Casa de Gran Hermano viviendo un infierno personal: la depresión y una orden de deshaucio pesando sobre su casa hizo que la gran hermana se refugiara en la comida y los antidepresivos. Aunque ahora parece estar mucho mejor, no sabemos si su situación económica habrá mejorado. El año pasado nada había cambiado en ese aspecto: "Sigo sin trabajo, y estoy esperando que el ayuntamiento abra una nueva bolsa de empleos para trabajar unos meses gracias a los servicios sociales", comentaba.