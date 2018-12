Mila Ximénez no entiende el enfado de María Teresa Campos

Tiempos duros para el clan Campos. La enfermedad de Terelu mantiene en vilo a Carmen Borrego y a su madre, María Teresa Campos. Declaraciones como: "ver a una hermana cada día peor y no poder hacer nada es horrible" o "he llegado a pensar que iba a perder el conocimiento por el dolor", en la entrevista que Carmen Borrego ha concedido a Mila Ximénez en ‘Lecturas’ parecen no haber sentado nada bien a María Teresa Campos y así lo ha manifestado públicamente. La matriarca del clan Campos ha enviado un mensaje demoledor a Mila. Tan impactante han sido las palabras de la presentadora que Mila ha tenido que leer cuatro veces: “El mensaje ha sido un tiro en el alma que no he entendido”.

Según la colaboradora de 'Sálvame', hasta la fecha ella y María Teresa habían protagonizado varios rifirrafes pero, hasta ahora, nunca había recibido un mensaje "tan cruel" de la presentadora. Mila cree que siempre ha demostrado su afecto y cariño a todos las integrantes de la televisiva familia. “No he entendido a quién arrastro yo, qué daño os estoy haciendo", comentaba la colaboradora de ‘Sálvame’ en un grito desesperado para que la presentadora leyera bien la entrevista y también su mensaje: “No lo voy a tener en cuenta porque estás pasando por un mal momento personal y profesional, pero vuelve a leer el mensaje y dime si me merezco lo que tú me has dicho”, confesaba una desolada Mila Ximénez ante las cámaras de Telecinco.

Telecinco

La tertuliana de Telecinco se exime de cualquier tipo de culpa con frases como "las preguntas no son importantes, lo importante son las respuestas". Además, para Mila cree que Carmen Borrego ha sido cariñosa, sincera, se ha abierto en canal con ella, al igual que lo hicieron María Teresa Campos y Terelu. Pese a su cariño a todos los miembros del clan, Mila ha dejado caer que no volverá a hacer más entrevistas a la mediática familia.

Este jueves, 'Socialité' ha podido hablar con María Teresa Campos tras la entrevista que ha concedido Carmen Borrego a Mila Ximénez y tras las demoledoras palabras que ha podido leer Mila en un mensaje enviado por la presentadora. "No la he visto", con estas palabras la presentadora ha querido mostrarse al margen de esta polémica. Eso sí, María Teresa Campos ha elogiado a su hija a la que ha calificado como "clara y transparente".

